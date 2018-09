La chanson québécoise célébrée à Calgary

Un Cercle de la renommée de la musique québécoise sera inauguré au printemps prochain au Studio Bell du Centre national de musique (CNM) de Calgary. L'ADISQ y aura ainsi son propre pavillon - comme c'est le cas déjà des Juno, de la SOCAN et de la Canadian Country Music Association.

Ce sont des artistes qui ont déjà reçu un hommage dans un gala de l'ADISQ qui y seront immortalisés, ce qui «jouera un rôle important dans le partage et la célébration de l'immense héritage musical du Québec auprès de nos auditoires de l'Ouest canadien et au-delà», a déclaré dans un communiqué le président et chef de la direction du CNM.

En plus de la galerie permanente, un nouvel intronisé aura droit chaque année à un espace temporaire. C'est le groupe Harmonium, qui recevra le prix hommage lors du gala de l'ADISQ le 28 octobre, qui en sera donc la vedette cette année.