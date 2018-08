Aerosmith en résidence à Las Vegas en 2019

Associated Press NEW YORK

Le groupe rock a annoncé, mercredi, que le coup d'envoi du spectacle Aerosmith: Deuces are Wild serait donné le 6 avril 2019 au Park Theater, où Lady Gaga amorcera sa propre résidence en décembre.

La formation a prévu offrir 18 prestations en avril, juin et juillet. Les billets, dont les prix varieront entre 75 et 750 dollars US, seront mis en vente le 24 août.

Lauréat de plusieurs prix Grammy, Aerosmith a lancé son premier album en 1973 et compte à son actif plusieurs succès comme I Don't Want to Miss a Thing, Janie's Got a Gun et Walk This Way.

Le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2001, alors que Steven Tyler et Joe Perry ont fait leur entrée au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs en 2013.

Les autres membres de la formation sont Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford.