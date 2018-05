Le musicien Burton Cummings blessé dans un accident à Los Angeles

Dans un message transmis sur Facebook, le musicien originaire de Winnipeg explique que sa voiture a été emboutie par un véhicule dont le conducteur a grillé un feu rouge.

Burton Cummings signale qu'il souffre d'une commotion cérébrale, de vives douleurs au dos et à une jambe de même que de contusions aux deux bras.

Il soutient qu'il aura besoin de temps pour se remettre de ses blessures, mais qu'il a été chanceux de ne pas avoir perdu la vie.

Burton Cummings, qui est âgé de 70 ans, a été pendant 10 ans, jusqu'en 1975, la vedette du groupe rock The Guess Who. Il a écrit ou participé à l'écriture de grands succès tels American Woman, No Time, Laughing et These Eyes.

Lors de sa carrière en solo, il a notamment écrit les chansons Stand Tall et My Own Way to Rock.