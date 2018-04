Kendrick Lamar remporte un Pulitzer grâce à DAMN.

L'album DAMN. de Kendrick Lamar a remporté le prix Pulitzer en musique, lundi. Il s'agit de la première oeuvre non classique ou jazz à mériter le prix.

Mesfin Fekadu Associated Press NEW YORK

L'artiste hip-hop a reçu une pluie d'éloges au fil de sa carrière pour la profondeur de ses paroles, ses performances sur scène et son amalgame de hip-hop, de spoken word, de jazz, de soul, de funk, de poésie et de sonorités africaines.

Ses albums parus sur une étiquette majeure - good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly et DAMN. - sont devenus des oeuvres d'art, Kendrick Lamar y ayant composé des chansons sur son vécu d'homme noir, la vie dans la rue, la brutalité policière, la persévérance, la survie et l'estime de soi.

Son rap lui a permis de devenir la voix d'une génération et de faire de lui un leader dans l'univers du hip-hop, en plus de s'attirer un public du côté des amateurs de pop, de rock et de jazz.