 Prise de son: Rockfest, Plants & Animals et Leon Bridges 

À la une: Prophets of Rage au Rockfest

Tradition oblige, une personne colorée improbable a dévoilé la programmation du Rockfest, qui revient à Montebello du 14 au 16 juin. L'enthousiaste France Castel a annoncé la venue en Outaouais de Weezer, A Day To Remember, Godsmack, Lamb of God et Jimmy Eat World.

Le rap s'immisce dans la programmation métal et punk-rock avec DJ Yella (N.W.A.), Brown et le groupe Prophets of Rage, qui réunit trois membres de Rage Against The Machine - Tom Morello, Brad Wilk, Tim Commerford - ainsi que B-Real de Cypress Hill, puis Chuck D et DJ Lord de Public Enemy.

Les amateurs de punk-rock se réjouiront de la présence de Rancid, Dropkick Murphys, Flogging Molly, Lagwagon, The Mighty Mighty Bosstones, Sum 41 et Millencolin. Le métal sera notamment servi par les groupes Dimmu Borgir, Venom, Steel Panther et Cannibal Corpse.

L'acteur Jack Black sera de retour avec son groupe Tenacious D, et c'est au Rockfest que quatre groupes québécois remonteront exceptionnellement sur scène, soit Les Marmottes Aplaties, Les Bons à Rien, U-Seed et Reset (le premier groupe de certains membres de Simple Plan).

Du Québec, on trouvera aussi Groovy Aardvark, Mononc' Serge, M U D I E, Orloge Simard, Story Untold, UKKO et Les Chiens Sale.

Les laissez-passer sont en vente au prix de 149 $. Les programmateurs s'attendent encore à afficher complet.