 Prise de son: Entre vous et nous en tournée et début des Francouvertes 

Le retour de Random Recipe

Random Recipe a annoncé la sortie d'un nouvel album intitulé Distractions qui sortira le 2 mars. Frannie, Fab et Liu-Kong s'annoncent plus funk que jamais. Le (désormais) trio a aussi voulu rendre hommage au talent musical féminin. C'est pourquoi il a demandé à deux bassistes de marque de collaborer au premier extrait, Out of the Sky, soit Marie-Pierre Arthur et Rhonda Smith. Cette dernière, grande collaboratrice de feu Prince, a fait le voyage depuis Los Angeles pour visiter Random Recipe dans son studio montréalais.

Clip à voir

Catch It, Ice Age

Le groupe post-punk danois Ice Age a dévoilé un clip pour Catch It, extrait d'un nouvel album à venir. La bande d'Elias Bender Rønnenfelt sera en spectacle à la Sala Rossa le 25 juin.

Voir le clip: https://www.youtube.com/watch?v=xdRnQ3tHy1o

On a écouté

> Les yeux transparents, Caracol

Depuis quelques années, Caracol écrit et compose des chansons pour d'autres et elle multiplie les collaborations pour renouveler sa plume, notamment avec Joey Waronker, batteur de Beck, avec qui elle a travaillé à Los Angeles. Résultat: un EP de cinq chansons au nouveau son électro-pop, dont l'extrait Escaliers dorés, qui a tourné beaucoup à la radio. Notre verdict? De la chanson pop FM francophone assumée et mature comme on en retrouve peu au Québec.

> Always Ascending, Franz Ferdinand

Confession: après avoir perdu de vue Franz Ferdinand, nous retrouvons le groupe écossais avec son cinquième album Always Ascending. Ses nouvelles chansons électro-disco futuristes et nocturnes ont assez de rythmes haletants et de refrains élévateurs pour garder l'auditeur en haleine pendant 39 minutes. Franz Ferdinand ne pourra sans doute jamais recréer l'exaltation de son premier album, mais il demeure pertinent, imprévisible et réjouissant.