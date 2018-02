Plusieurs objets de Prince aux enchères

Associated Press NEW YORK

La vente aux enchères se tiendra le 18 mai en ligne, ainsi qu'au Hard Rock Cafe de Times Square à New York.

Une porte-parole de Julien Auctions a indiqué que les objets mis en vente appartiennent à des membres de la famille de Prince et à d'ex-employés.

La guitare électrique de marque Schecter avait été commandée par Prince en 2002 et avait été dessinée dans le même style que celle utilisée en 1984 dans le film Purple Rain. La guitare a été conçue par Dave Rusan et avait été offerte à un employé de Paisley Park. Son prix plancher a été fixé entre 10 000 $ US et 20 000 $ US.

Un ensemble deux-pièces bleu électrique porté par Prince sur scène en 1999 à l'occasion d'un concert télédiffusé à Paisley Park avec Lenny Kravitz sera également mis aux enchères. Son prix plancher a été établi entre 40 000 $ US et 50 000 $ US.

Plusieurs autres articles seront mis en vente, dont plusieurs paires de bottes plateformes, des bijoux, des vêtements de marque Versace et Prada et des affiches.