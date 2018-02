 Justin Timberlake: du Mickey Mouse Club au Super Bowl 

1993: LE MICKEY MOUSE CLUB

L'émission All New Mickey Mouse Club a fait connaître plusieurs stars de 1989 à 1994, dont Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling... et Justin Timberlake, qui a participé aux saisons 6 et 7. À 12 ans, Timberlake a ainsi fait ses premiers pas sur scène en participant à cette émission mettant en vedette des jeunes de talent dans des performances musicales, des sketchs et des séquences enregistrées à la manière de vidéoclips.

1995: NSYNC

Formé en 1995, NSYNC se classe au huitième rang du classement mondial des groupes ayant obtenu les meilleures ventes parmi les boys bands. Composé de Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass et Chris Kirkpatrick, le groupe a connu une formidable popularité en sept ans d'existence, grâce à des titres tels Bye Bye Bye, I Want You Back ou Tearin' Up My Heart, jusqu'à sa dissolution en 2002.