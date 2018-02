 Un mannequin de Québec dans le prochain clip de Daddy Yankee 

On savait déjà que Daddy Yankee était à l'Hôtel de Glace de Valcartier lundi. «C'était stressant un peu, mais c'était surtout une très belle opportunité. La journée a débuté à 9 h et on a terminé à 22 h», raconte Valéry Morisset, qui parle avec précaution puisqu'elle est liée par une entente de confidentialité. «Ça reste un clip, c'est court, mais je pense qu'on va me voir pas mal. J'ai croisé le chanteur sur le plateau et dans la salle de préparation. Et j'ai tourné une scène avec lui», révèle Valéry, qui est mannequin et fait de la figuration avec l'agence Caractère depuis l'âge de 7 ans.