Prise de son: le Taverne Tour et Consensus

Spectacle: ConsensusUne soirée de prestations de Dear Criminals, Elisapie, Karim Ouellet, La Bronze et Safia Nolin au Club Soda? C'est bien vrai et c'est pour une bonne cause, soit le collectif Québec contre les violences sexuelles. Organisé par Léa Clermont-Dion, le spectacle baptisé Consensus aura lieu au Club Soda le 7 mars pour la Journée internationale des femmes. Les billets sont en vente depuis ce matin, 8 h.

Consultez la page Facebook de l'événement: www.facebook.com/events/117000735780600

Clip à voir: Vintage à l'os, Seba et HorgQui est «vintage à l'os»? Ceux qui ont grandi avec Mario Bros, Watatatow, Le club des 100 Watts et ceux qui connaissent Kris Kross et Eric Lindros... mais aussi le MC Seba (Gatineau, Cargo Culte) et DJ Horg (collaborateur de Samian), qui sortiront l'album Grosso-modo, un hommage au rap nineties, le 16 février.

Sortie: Microphone, l'album«Une chanson peut vivre de plusieurs manières», le dit si bien Louis-Jean Cormier. Microphone, son émission de rencontres musicales, revient pour une deuxième saison à partir du 1er mars. En attendant, un album numérique tiré de la première mouture sortira le 9 février. Vous entendrez les voix de Fanny Bloom, Dumas, Fred Fortin, Laurence Jalbert, Alex Nevsky, Yann Perreau, Daniel Lavoie, Patrice Michaud, Marjo et Vincent Vallières. Par groupes de trois, ils réinventent certaines de leurs chansons phares (Provocante, Rien à faire, Polaroïd, L'amour c'est pas pour les peureux) ainsi que des reprises (Un peu d'innocence, J'm'en va r'viendre).

On a écouté> When My Body Breaks, de Kandle

Kandle prépare la sortie d'un nouvel album. Elle a dévoilé une chanson folk-rock aux effluves blues, hantée par la voix du chanteur de July Talk, Peter Dreimanis. L'ensemble est fort séduisant, mais la mélodie se cherche une erre d'aller.

> Certified Cutie, de Dylarama

C'est sous le nom de Dylarama que Mathieu Pageau - jadis Mathias Mental - a lancé un premier EP de quatre chansons. Il y fusionne fort habilement un tas d'influences pop-rock en français et de façon lo-fi. L'extrait Les yeux fermés pourrait jouer à la radio, alors que Saison estivale se prête aux fins de soirée d'ivresse.

Consultez la page Bandcamp de Dylarama: https://dylarama.bandcamp.com