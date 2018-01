Un concert d'adieu pour Paul Simon?

Âgé de 76 ans, l'auteur-compositeur-interprète émérite, moitié du défunt duo Simon & Garfunkel, donnera cet été, au Hyde Park de Londres, un concert intitulé Homeward Bound: The Farewell Performance.

Il pourra compter sur des invités comme James Taylor et Bonnie Raitt pour cet «ultime» concert offert dans le cadre du festival British Summer Time le 15 juillet.

Pendant la tournée acclamée de son album Stranger to Stranger, qui était passée par Montréal en juin 2016, Simon avait confié au New York Times qu'il n'avait plus d'intérêt pour l'industrie du spectacle.

Rolling Stone rappelle toutefois qu'il avait tenu des propos similaires dans les années 90.

Source: Rolling Stone