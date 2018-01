Une tournée d'adieu pour Lynyrd Skynyrd

Le groupe rock Lynyrd Skynyrd amorcera sa dernière tournée le 4 mai à West Palm Beach, en Floride, plus de 40 ans après le lancement de son premier album.

Associated Press Nashville

Les musiciens ont annoncé jeudi que la tournée d'adieu inclura également Kid Rock, Hank Williams Jr, Bad Company, The Marshall Tucker Band et 38 Special.

Formé à Jacksonville, le groupe derrière des chansons comme Free Bird, Sweet Home Alabama et Simple Man, a été frappé par une tragédie en 1977, lorsqu'un écrasement d'avion a tué le chanteur Ronnie Van Zant, le guitariste Steve Gaines, la choriste Cassie Gaines et plusieurs membres de l'équipe de tournée. Le groupe inclut maintenant Gary Rossington et Johnny Van Zant, le frère de Ronnie.

Les billets pour les premières dates de tournée seront mis en vente le 2 février sur le site LiveNation.com.