 Des fans de Céline Dion frustrés après plusieurs annulations 

Un message publié sur la page Facebook de la chanteuse indique que les concerts prévus mardi et mercredi ont dû être annulés parce qu'elle «souffre depuis la semaine dernière d'une irritation des cordes vocales en raison d'un rhume».

Le message précise que le médecin lui a ordonné de se reposer pendant les 48 prochaines heures afin d'assurer une guérison complète. Céline Dion devrait donc remonter sur scène comme prévu vendredi.

La semaine dernière, la chanteuse québécoise avait publié un message semblable, se disant «sincèrement désolée» d'avoir dû annuler un spectacle, samedi.

Les admirateurs de Céline Dion se sont montrés majoritairement compréhensifs face à la situation et lui ont souhaité un prompt rétablissement, mais certains ont exprimé de la frustration devant ces annulations de dernière minute.

D'autres ont demandé aux promoteurs de la chanteuse de lui offrir une pause prolongée, soulignant que plusieurs fans ont organisé de coûteux voyages à Las Vegas spécifiquement pour voir un spectacle.

«Définitivement pas la faute de Céline, mais son équipe de production qui cancelle tout le temps à la dernière minute alors que des gens voyagent spécialement pour le spectacle je trouve ça ordinaire. Donnez aux gens la chance de modifier leurs plans», écrit sur Twitter l'utilisateur @Djbobm66Robert.

Sur Facebook, l'utilisatrice Katie Lesnick a écrit que le «manque de communication et de responsabilité (des promoteurs) est décourageant».

«Pourquoi ne laissez-vous pas votre source de revenus se reposer pour une semaine ou deux (ce qui serait 100 pour cent mérité), a-t-elle publié. Non seulement cela, mais laissez ceux qui viennent de partout au pays - et même du monde - gagner du temps?»

Le dernier message publié sur la page Facebook de Céline Dion indique que les détenteurs de billets seront remboursés pour les spectacles annulés, mais que les promoteurs «ne sont pas responsables des frais d'hôtel, de déplacement ou autres dépenses liées à l'annulation de ces spectacles».

Samedi, Céline Dion avait écrit à ses admirateurs que «prendre la décision d'annuler un spectacle est extrêmement difficile, sachant en plus que tant de gens se déplacent et viennent de loin pour me voir à Las Vegas».

«Sachez que cette décision n'est pas prise à la légère, a-t-elle ajouté. Quand je ne vais pas bien, je fais toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour monter sur scène. J'ai eu beaucoup de mal à terminer le spectacle (de vendredi) et j'y ai passé mes dernières énergies.»