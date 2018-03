 Le suicide d'un chanteur met en lumière la dureté de l'industrie de la K-pop 

Qu'est-ce que la K-pop?

La pop coréenne - ou K-pop - a convaincu des millions d'adeptes ces dernières années. Ce genre musical allie la dance-pop, l'électro, le hip-hop et le rock, notamment. Née dans les années 90, la K-pop marie des sonorités typiquement coréennes à des sons propres à la musique occidentale; elle est caractérisée par des refrains répétitifs, des airs entraînants et des paroles souvent traduites (en anglais et en coréen surtout). Les réseaux sociaux et YouTube permettent au genre de proliférer, alors que les autorités sud-coréennes l'utilisent comme un capital d'exportation. Le marché de la Corée du Sud étant assez limité, les maisons de disques abordent le territoire international en incluant des artistes étrangers (chinois ou japonais) dans leurs formations. Elles s'imposent sur les marchés européen et américain grâce aux réseaux sociaux et à des événements internationaux comme le SMTown, une tournée mondiale organisée en 2011 par SM Entertainment, réunissant ses groupes les plus populaires. Les trois plus grandes maisons de disques de K-pop - SM Entertainment, JYP Entertainment et YG Entertainment - dégagent des bénéfices de centaines de milliards de wons à elles trois.

Des «artistes-produits»

L'exigence de l'industrie de la K-pop envers ses artistes est connue. Vus comme des machines à générer de l'argent, les groupes de filles et de garçons, ainsi que les chanteurs solos, sont soumis à un régime quasi militaire qui régente leurs vies. Le journal Le Monde a rapporté il y a quelques années les procédés de SM Entertainment, l'entreprise derrière le groupe SHINee: après des auditions attirant chaque année une dizaine de milliers de candidats, une poignée d'entre eux sont sélectionnés pour une formation - cours de chant, de danse, de théâtre et de langue - pouvant durer jusqu'à cinq ans au sein de la SM Academy, d'où ils ressortent prêts à vivre une expérience de très courte durée sous les projecteurs. La forte concurrence entre ces chanteurs souvent très jeunes, la pression de la réussite et les exigences du milieu semblent avoir causé la détresse de plusieurs artistes. Jonghyun n'est d'ailleurs pas le premier artiste de la K-pop à s'être donné la mort. En 2015, la chanteuse Ahn Sojin s'était suicidée à 22 ans après avoir échoué aux auditions pour intégrer une nouvelle formation, le groupe féminin Kara. Le chanteur populaire Park Yong-ha avait lui aussi mis fin à ses jours, en 2010.