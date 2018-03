Lhasa Live in Reykjavik: le dernier concert

En mai 2009, peu de temps après la sortie de son troisième disque, Lhasa de Sela donnait deux concerts en Islande, au Reykjavik Arts Festival. À l'occasion de la sortie du disque Lhasa Live in Reykjavik, son frère et trois des musiciens qui l'accompagnaient alors - tous devenus des piliers de la scène indie montréalaise - nous ont parlé de leurs souvenirs de la chanteuse morte le 1er janvier 2010.

Joe GrassJoe Grass, qui joue de la guitare et de la pedal steel, a fait des disques solos et accompagné entre autres Patrick Watson, Marie-Pierre Arthur et Marie-Jo Thério.

Quel est votre souvenir de ce séjour en Islande?

C'est un souvenir musical et émotif. Nous avons passé deux semaines là-bas. C'était le début de la tournée et nous étions en train de préparer le spectacle complet. On travaillait les pièces, mais c'était aussi un temps de grande incertitude, car Lhasa était déjà malade. On ne savait pas que ce serait les derniers spectacles; c'est après qu'elle a décidé de reporter la tournée. Tout cela s'est passé pendant ces deux semaines-là.

Quand vous écoutez le disque, vous entendez quoi?

Les couleurs sont déjà définies. Notre façon était très libre: il y avait de l'espace, les chansons respirent. Nos antennes étaient toutes sorties quand on jouait. On entend la légèreté de la voix de Lhasa quand elle chante, et elle nous entraînait dans cet esprit-là.

Est-ce que Lhasa a influencé votre carrière?

Oui. Lhasa m'a appris l'importance du moment. Elle savait c'était quoi, le feeling d'une toune, et comment aller loin dedans sans briser la magie. Elle m'a fait réaliser que tu peux jouer à gauche, bizarre, mais c'est mieux que de casser le feeling. Je n'ai jamais joué avec quelqu'un qui avait autant d'intensité. Elle trouvait le langage pour chaque morceau.

Sarah Pagé - Harpiste membre des Barr BrothersLes spectacles de Reykjavik ont été les derniers de Lhasa, mais vous l'ignoriez. Ça change votre vision de votre séjour là-bas?

Ça fait bizarre d'y penser. Pour nous, c'était les premiers grands concerts après la sortie de l'album. C'était tellement fragile. On voyait que les spectacles lui prenaient toute son énergie. J'aime beaucoup ce disque live, je le préfère même au disque studio. Il y a une vulnérabilité, des moments où on ne savait pas ce qui allait se passer. La seule chanson que je ne peux pas réécouter, c'est A Change Is Gonna Come de Sam Cooke. Ça me brise le coeur d'entendre Lhasa chanter: «It's been too hard living, but I'm afraid to die.»

Quel est votre souvenir de Lhasa?

Lhasa n'est pas un souvenir, elle fait partie de moi, de ce que je suis maintenant. Chaque jour que tu passais avec elle te changeait complètement, et j'ai passé énormément de journées avec elle.

Est-ce que Lhasa a eu un impact sur votre vie d'artiste?

Oui. Chaque fois que je me demande quel chemin je devrais suivre, je pense à ce que Lhasa me conseillerait. Je sais qu'elle me dirait toujours de faire ce qui est le mieux pour moi, car elle veillait au bien-être de ceux qui l'entouraient. Lhasa était une artiste intègre qui ne faisait jamais de compromis et elle était très tranchée: c'était oui ou c'était non. Elle m'avait dit une fois: «If it's maybe, it's no.»