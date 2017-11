Éviter les pièges de la «rap game»

Les membres de Loud Lary Ajust (LLA) ont aussi régulièrement renseigné leurs fans sur le pouvoir d'attraction de leur verge. «Son ball game est juste débile, elle veut fort so she works hard, est à temps plein sur mon pénis», annonce Young Summer.

Dans la foulée du «rap game», sorte de compétition tacite entre tous les versificateurs de la cité, quelques lignes isolées continuent de faire sourciller, sur scène ou sur disque. Dead Obies, par exemple, s'enorgueillit sur Once Upon a Time: «Toujours une bitch sur mon dick, pis le champagne qui dégouline.»

Le coffre à insultes contient une bonne dose de références aux femmes, à leur sexe et à leur sexualité. «J'ai quitté entre autres pour ça, dit Maybe Watson. Je ne veux pas m'en laver les mains, j'ai appartenu à cette scène-là, et je trouve bien qu'il y ait un endroit où tout est accepté, même si ce n'est pas politically correct. L'important, c'est de savoir où est la limite.»

Post-rap, hip-hop fusion, «post-rigodon», «rap de hipster»: peu importe ses déclinaisons, la scène rap la plus médiatisée se joue des codes et des traditions. Ce courant plus ou moins défini est notamment incarné par Dead Obies, Lary Kidd, Brown, Alaclair Ensemble, K6A, Rednext Level, Loud et Eman X Vlooper.

«Alaclair Ensemble, ça fait sept ans qu'on fait de la musique, et on attire des crowds avec des gens intelligents, créatifs, scolarisés. Pourquoi ils ne se sentent pas rebutés? Parce qu'ils ne se sentent pas menacés. On est des rappeurs gentils», estime Maybe Watson.

«Je trouve [cette critique] vraiment plate parce que le hip-hop est toujours stigmatisé - et avec raison, parce qu'il y a beaucoup de rap vraiment misogyne qui existe», explique Maybe Watson, auteur des lignes litigieuses.

Beeyoudee a aussi surfé sur la vague porno avec le clip Fais pas ta neuve et sa délégation de stripteaseuses: «Fais pas ta neuve, tu suces pas, tu crosses yeinke, t'as du sable dans le vagin.» Or, à la fin du court métrage, la rappeuse féministe J-Kyll intervient pour inverser les rôles et casser le message.

«Il y a de l'humour et du deuxième degré, mais à la fin de la journée, ça reste des textes misogynes, et les jeunes filles ne peuvent pas toujours faire les bonnes distinctions», soutient Samuel Daigle-Garneau, chroniqueur principal du site spécialisé HHQc.com.

«Je comprends et encourage le combat égalitaire des féministes et je respecte leurs idées. C'est triste qu'elles se nuisent en nous remettant toujours sous les projecteurs», explique Richard «Mangemarais», de Black Taboo.

«La caricature est si grosse et les stéréotypes propres au gangster rap si amplifiés que seul un imbécile ne pourrait faire la différence entre une performance théâtrale et la vraie vie», soutient Richard «Mangemarais», l'un des membres fondateurs de Black Taboo.

Il admet que certains tics auraient pu être corrigés sur son plus récent album, Mille soleils. «D'un côté, j'aimais le côté brut, et je l'assume. Mais je ne pense pas que ça serve le propos. Je pense que ça va être moins présent [sur les prochains disques].»

«Dans Limoilou Starz, il y avait un côté très street, et c'est un peu la dichotomie de ce que je suis, d'un environnement XY d'où je me suis démarqué par un certain intellectualisme.»

S'il brandit aujourd'hui sa plume aux côtés des minorités et des féministes, l'historien a jadis détaillé les prouesses d'une danseuse nue. À l'évocation de la chanson Le poteau, il pouffe de rire. «C'était un exercice de style. [...] Je l'assume totalement. Est-ce que je la ferais en concert? Non. Ce sont des choses que je connais, que j'ai connues. Ça fait partie de mon tout.»

«Dans mon oeuvre, je regrette certaines chansons et certains mots que j'ai employés, explique Rymz, désigné choix du public à l'ADISQ. Je n'ai rien contrôlé, je n'ai rien retouché, je n'ai rien censuré. Là, je l'écoute, je me dis: Oh my God, j'ai l'air d'un esti de malade qui a une image de la femme toute croche. »

Gangsta rap: Un homme et ses «bitchs»

Dans le vidéoclip For The Low, le rappeur Enima et ses acolytes, triomphaux sur une voiture de luxe, distribuent des liasses de billets verts à des jeunes de Saint-Léonard. Superposées à ces images dignes de Pablo Escobar, les paroles vont comme suit: «J'apprends toujours à ma bitch à jamais fuck for the low [pour peu cher]. Si tu veux finir riche, faut pas négocier for the low.»

Dans ses chansons feutrées fardés d'Auto-Tune, cette coqueluche du gangsta rap détaille une vie de délinquant, viciée de drogues, d'armes et de prostitution. Ses «bitchs» sont souvent les personnages principaux de son répertoire.

Muet dans les médias institutionnels montréalais, le rappeur francophone rejoint pourtant des millions de jeunes sur YouTube et Spotify. Son plus récent mixtape, Éclipse, s'est même faufilé au 67e rang du Billboard canadien.

Or, les moeurs de Samir Slimani, son vrai nom, offrent une nouvelle lecture où la fiction et la réalité sont intiment liées. Éclipse - coïncidence ou défiance? - fait écho à la section du Service de police de la Ville de Montréal qui a mis la main au collet du rappeur, l'an dernier. Le chanteur de 24 ans était recherché par la police de l'Ontario pour une série de crimes: traite de personne, proxénétisme, avoir exercé un contrôle sur une personne qui offrait des services sexuels, l'avoir cachée, ainsi qu'avoir vécu des fruits de la traite de personne et de la prostitution.

La date du début du procès, à Brampton, n'a toujours pas été fixée. Au Québec, Slimani fait aussi face à des accusations de possession d'armes prohibées, de falsification de cartes de crédit et de non-respect de conditions.

Toutes ces accusations doivent encore être testées devant les tribunaux.

«Je ne souhaite ni commenter la situation ni m'exprimer sur aucun aspect de ma musique ou de la musique », a réagi Samir Slimani par courriel, précisant qu'il remerciait du fond du coeur ses fans pour ses 15 millions d'écoutes en streaming en une année, sans label ni subvention. «Je leur dois tout!»

«Parfois, le rap et la rue s'overlapent, explique Webster. Ce sont des réalités sociales, ce n'est pas juste du acting. Je pense qu'en tant qu'éducateur, il faut encourager les jeunes filles au respect de leur corps, à la fierté de ce qu'elles sont, pour éviter qu'elles ne se laissent embobiner par des gens qui pourraient les exploiter.»

D'autres représentants du gangsta, comme le rappeur en cavale Die-On, Frékent, Lost, Izzy-S ou Flawless Gretzky, sont habitués aux barreaux. La plupart se gardent toutefois de diriger leurs textes contre les femmes. Lexique violent, certes, mais rarement misogyne, qui témoigne de réalités extrêmement dures. Les armes, la drogue, l'argent ou la prostitution sont - ou ont été - davantage affaire de crime que de frime.