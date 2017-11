 Près de 2000 musiciennes suédoises dénoncent des abus sexuels 

Agrandir

Quelque 2000 artistes suédoises ont dénoncé vendredi dans une tribune les agressions, les viols et le harcèlement dans le milieu de la musique. Les signataires, dont les stars de la chanson Zara Larsson (notre photo) et Robyn, s'insurgent contre la «culture du silence» dans une industrie où le harcèlement et les agressions sont «plus la règle que l'exception».

PHOTO ARCHIVES AP