 Lin-Manuel Miranda lance une chanson pour aider Porto Rico 

Associated Press New York

Almost Like Praying inclut également les voix de plusieurs artistes latino-américains, dont Jennifer Lopez, Marc Anthony, Camila Cabello, Gloria Estefan, Fat Joe, Luis Fonsi, John Leguizamo et Rita Moreno.

Les profits du téléchargement et de l'écoute en continu seront versés au fonds de reconstruction de la Fédération hispanique.

Lin-Manuel Miranda a dit avoir enregistré un démo a cappella dans une salle de bain en Autriche, où il se trouvait en vacances. Il l'a envoyé à Atlantic Records, demandant de l'aide. Le processus d'enregistrement subséquent a nécessité 72 heures et a envoyé l'artiste dans des studios de New York, Los Angeles et Miami pour travailler avec de grands noms de la musique. Tout le monde a accepté son invitation, assure-t-il.

Les paroles de la chanson incluent les 78 villes de Porto Rico. L'auteur explique qu'il ne voulait pas que des communautés soient ignorées pendant que les plus grandes villes auront du courant et de la nourriture.

Ruben Blades, Pedro Capo, Dessa, Juan Luis Guerra, Alex Lacamoire, Ednita Nazario, Joell Ortiz, Anthony Ramos, Gina Rodriguez, Gilberto Santa Rosa, Tommy Torres et Ana Villafane participent aussi à la chanson. Ricky Martin et Daddy Yankee n'ont pu se joindre à eux parce qu'ils étaient trop occupés à participer aux efforts de reconstruction.