 Pink annonce une tournée et lance un nouveau single 

Conjointement au dévoilement des villes où elle sera de passage, Pink a lancé le premier single de son prochain album.

La chanson Whatever you want est disponible sur toutes les principales plateformes d'écoute et de téléchargement.

L'album, intitulé Beautiful Trauma, sortira le 13 octobre et sera accompagné d'un documentaire produit en collaboration avec Apple Music.

L'interprète de Try sera de passage au Centre Bell le 23 mars.

Lien du single: https://www.youtube.com/watch?v=54huMNsGZDI