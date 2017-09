 Make It Rain Records: faire la pluie et le beau temps 

Joe Rocca et Mike Shabb, deux artistes de Make It Rain Records

Déjà productif

Sans tambour ni trompette, Make It Rain a lancé un premier single, Commando de Joe Rocca, en décembre 2016.

En mai dernier, son collègue de Dead Obies, Yes Mccan, a renchéri avec le EP Merci pour le love, puis, quelques jours plus tard, la productrice électro Ouri a fait de même avec Superficial. Flawless Gretzky suivra dans quelques semaines avec son mixtape History in the Making.

Un premier événement, le Summer Cookout 2017, a rassemblé la majorité des artistes de l'étiquette le week-end dernier. VNCE Carter croit cependant que label n'est pas tout à fait prêt à être dévoilé officiellement. «Nous sommes encore en processus créatif où l'on doit définir l'image, le contenu et le mythe derrière notre maison de disques.»

«C'est une question de temps, indique Jason Bissessar. On est en communication constante avec les dirigeants de services de streaming et, parfois, il faut les rencontrer en personne pour que ça débloque. Dead Obies a une chanson avec plus de 2 millions d'écoutes sur Spotify, mais ce n'est pas arrivé vite comme ça. Il y a un gars de Spotify qui les a vus en ouverture des FrancoFolies où des milliers de personnes capotaient et qui s'est dit après: "Je crois que je vais dire ça à mon équipe en France."»

La suite

Même si les dates ne sont pas encore arrêtées, le plan est assez précis pour la suite des choses chez Make It Rain. Une collaboration avec la chanteuse Syv de Blare devrait sortir sous cette étiquette sous peu. Le jeune Mike Shabb lancera deux nouveaux extraits prochainement, puis l'album Northwave l'hiver prochain. Joe Rocca et Yes Mccan travaillent chacun sur leur première aventure solo.

«Mon projet solo ou celui de Yes ne signifient pas une séparation de Dead Obies. Au contraire ! Avec Bonsound, ça reste dans la famille», précise Joe Rocca. Le groupe prépare d'ailleurs un spectacle d'envergure au Métropolis le 14 septembre.

VNCE planche aussi sur un projet important, similaire à ce que Dr. Dre avait concocté en 1992 avec The Chronic. «Mon premier album solo sur Make It Rain va avoir des collaborations d'artistes exclusivement de Montréal, mais ça n'ira pas avant 2018, explique le producteur. Il y a ici une nouvelle génération de jeunes [artistes] qui sont vraiment de leur temps et qui valent la peine d'être mis en valeur.»