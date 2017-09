Disques anglophones: cinq nouveautés attendues

Beck

Colors 13 octobre

Le Californien de 47 ans travaille sur son 13e album studio depuis 2013, l'enregistrant entre ses tournées avec le génial Greg Kurstin, l'homme derrière Hello d'Adele et Chandelier de Sia. Ce dernier a également remporté le prix du producteur de l'année au dernier gala des Grammy et a collaboré avec les Foo Fighters sur Concrete and Gold. Une dizaine de mois se sont écoulés entre la sortie de la très accrocheuse Wow et Dear Life, diffusée il y a quelques jours, mais, dans les deux cas, Beck démontre qu'il est l'un des rares à combiner aussi bien le rock, le folk, la pop en y incluant parfois des rythmes hip-hop.

Taylor Swift

Reputation 10 novembre

Un visionnement de Look What You Made Me Do suffit pour comprendre qu'une nouvelle Taylor Swift est née. Affichant une confiance inébranlable, l'artiste de 27 ans prouve qu'elle est en pleine maîtrise de son art et de son image. Avec Reputation, elle veut non seulement confirmer sa place au sommet de la pop, mais écraser toute concurrence, ce qui inclut évidemment ses rivaux Katy Perry, Calvin Harris et Kanye West. Jack Antonoff du groupe Bleachers a produit ce premier extrait, mais très peu d'informations ont circulé sur les autres collaborateurs au sixième album studio de l'Américaine. Un nouveau partenariat avec Ticketmaster nommé Taylor Swift Tix laisse entrevoir une tournée prochaine.

U2

Songs of Experience Date de sortie indéterminée

L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis teintera-t-elle le 14e album studio de U2? Songs of Experience est apparemment terminé depuis la fin 2016, mais, selon le guitariste The Edge, le groupe irlandais a préféré repousser sa date de sortie afin de juger s'il était encore pertinent ou s'il devait être retravaillé à la suite de l'arrivée du controversé milliardaire à la Maison-Blanche. Une vidéo filmée en spectacle pour la chanson Blackout a été lancée cette semaine et le premier extrait officiel, You're The Best Thing About Me, sortira vendredi. La date de sortie de Songs of Experience n'a pas encore été annoncée, mais, d'après quelques médias, le chanteur Bono souhaite que ce soit avant la fin de l'année.