Taylor Swift divise... et règne

Regardé plus de 39 millions de fois en 24 heures, le clip de Look What You Made Me Do a établi hier un nouveau record de visionnements en une journée sur la plateforme YouTube.

> Visionnez le clip

C'est Adele qui détenait jusqu'ici le record avec Hello (27,7 millions de visionnements en une journée).

Une marque que vient de pulvériser Taylor avec son clip hautement autoréférentiel et empreint de vengeance, dans lequel les observateurs voient des allusions à sa rivale Katy Perry et au couple Kardashian-West.