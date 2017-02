Juno Awards: et les nommés sont...

Leonard Cohen et Céline Dion comptent parmi les artistes sélectionnés plus d'une fois en prévision du gala des Prix Juno. En tête des favoris dévoilés hier, on retrouve trois artistes torontois, Drake, The Weeknd et Shawn Mendes. Ce dernier chantera également lors de ce gala de l'industrie de la musique canadienne tout comme The Strumbellas, A Tribe Called Red, Alessia Cara et Ruth B. D'autres participants, dont l'animateur de la soirée, seront connus sous peu.

Trois habitués partent favoris

Drake, The Weeknd et Shawn Mendes partent grands favoris avec cinq sélections chacun, soit une de plus qu'Alessia Cara, la révélation de 2016, et le regretté Leonard Cohen. Les trois meneurs s'affronteront d'ailleurs dans la catégorie de l'album canadien par excellence, complétée par Leonard Cohen et Céline Dion. L'an dernier, Drake, Mendes et The Weeknd étaient sélectionnés dans cette même catégorie remportée par The Weeknd qui était également reparti avec le Juno de l'artiste de l'année.

Le mystère Céline Dion

Comme Jean Leloup, l'an dernier, et Serge Fiori, en 2015, Céline Dion est finaliste dans la catégorie du meilleur album canadien pour un album en français. Mais contrairement aux disques de Leloup et de Fiori, Encore un soir n'est pas cité dans la catégorie du meilleur album francophone qui regroupe Trente de Karim Ouellet, Le fantastique des astres de Yann Perreau, Ultramarr de Fred Fortin, Love Suprême de Koriass et XO de Laurence Nerbonne. Par contre, Encore un soir compte parmi les cinq finalistes de la catégorie Album adulte contemporain. Mystère.

La percée de Kaytranada

Kaytranada compte parmi les finalistes au Juno de la Révélation de l'année. Le DJ, producteur et musicien montréalais est sélectionné dans deux autres catégories: Album électronique (99.9 %) et Vidéoclip (Lite Spots). On retrouve parmi les autres finalistes québécois: Jacques Greene (Album dance), Lorraine Klaasen (Album musique du monde), le Sam Roberts Band (Album rock) et Sarah Neufeld (Album instrumental). Florence K y figure également pour son album de duos avec Matt Dusk, tout comme Lisa LeBlanc pour l'album Why You Wanna Leave, Runaway Queen? Enfin, les albums Oobopopop de Valaire et L'Heptade XL d'Harmonium pourraient être récompensés pour leur présentation graphique.

Le blitz classique

Les musiciens classiques québécois seront également bien représentés. Le pianiste Charles Richard-Hamelin est sélectionné dans la catégorie Album solo ou ensemble de chambre pour son Beethoven, Enescu & Chopin: Works for Piano (Live). Louis Lortie et Hélène Mercier (Poulenc: Piano Concertos, Aubade) et Les Violons du Roy et le chef Mathieu Lussier (Vivaldi) comptent parmi les finalistes pour l'Album grand ensemble ou soliste avec grand ensemble d'accompagnement. Autre doublé québécois dans la catégorie Performance vocale ou chorale: L'Aiglon de l'OSM et Kent Nagano et le Bach: Magnificat BWV 243 d'Arion Orchestre Baroque sous la direction d'Alexandre Weinmann.

Le gala des Prix Juno aura lieu au Centre Canadian Tire d'Ottawa le 2 avril et sera diffusé sur le réseau CTV

Un hommage posthume pour Leonard Cohen?

En 50 ans de carrière, Leonard Cohen a gagné sept prix Juno, dont celui de l'album par excellence, Popular Problems, en 2015. Cette année, le poète qui nous a laissé l'album You Want It Darker quelques semaines avant sa mort sera finaliste dans quatre catégories: Album (canadien), Album adulte alternatif, Artiste et Auteur-compositeur par excellence. Qu'il gagne ou pas, il serait très étonnant que les organisateurs de la soirée ne lui rendent pas hommage.