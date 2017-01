 L'engagement social de Buffy Saint-Marie sera reconnu aux Juno 

Celle qui a reçu quatre prix Juno dans sa carrière sera la récipiendaire du prix humanitaire Allan-Waters, un honneur qui est réservé aux musiciens canadiens qui ont eu un impact social positif.

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) soutient que Buffy Sainte-Marie personnifie l'essence même de l'humanitarisme grâce à son engagement pour protéger les communautés autochtones.

L'Académie souligne également que plusieurs de ses chansons - dont Universal Soldier en 1964 et Starwalker en 1976 - ont provoqué des questionnements dans la société, notamment sur le mouvement pacifiste et le traitement réservé aux autochtones.

Buffy Sainte-Marie a aussi créé la Nihewan Foundation for Native American Education en 1969, un organisme sans but lucratif qui veille à la promotion de l'éducation et de la diversité culturelle.

La chanteuse recevra le prix lors d'un gala qui se déroulera à Ottawa le 1er avril, la veille de la cérémonie télévisée des Prix Juno.

Le prix humanitaire Allan-Waters avait été décerné au groupe Arcade Fire l'an dernier.