The xx au parc Jean-Drapeau

I See You, le troisième album fort attendu du trio britannique sort vendredi prochain avec des chansons plus dansantes et extraverties. Les billets pour le spectacle extérieur de Montréal seront aussi mis en vente le 13 janvier.

Précisons que Phoenix assure la première partie (signe d'une baisse de popularité du groupe français?) et que la Plaine des jeux est l'espace du parc Jean-Drapeau qui a accueilli Heavy Montréal l'été dernier, de même que la Scène verte du festival Osheaga. Sa capacité est de 10 000 personnes.