Le rappeur Travis Scott vire un DJ

Travis Scott a fait un passage remarqué sur la scène du New City Gas le 30 décembre dernier dans le cadre du festival de glace et d'arts visuel Absolut Lumen. Le rappeur s'en est rapidement pris au DJ présent à ses côtés pour l'occasion, alors qu'il avait visiblement quelques soucis d'ordre technique.

« Joue la chanson, putain d'abruti », lui a-t-il lancé avant de déclarer aux spectateurs : « Le pire DJ de Montréal est là sur scène. Le meilleur rappeur du monde est aussi présent sur cette même scène. » À peine quelques minutes plus tard, le DJ a ensuite manqué le lancement de la chanson de Travis Scott Pick Up the Phone. Il n'en fallait pas plus pour que le rappeur sorte de ses gonds et demande au DJ de quitter la scène. « Yo, ce foutu DJ bousille tout, je vais le faire moi-même », a-t-il alors déclaré avant de reprendre les commandes des platines de mixage tout en rappant. Un triste spectacle capté par le téléphone cellulaire d'un membre de l'assistance - qui n'a pas tardé à se retrouver sur les réseaux sociaux et à être repris par des sites spécialisés de hip-hop comme Mass Appeal et Vibe.

Travis Scott a mis fin au concert après seulement 20 minutes, au grand dam de ses fans qui avaient payé leur place entre 50 et 100 $.

Dans un tweet effacé depuis, le rappeur s'est d'ailleurs excusé à ce sujet : « Montréal, c'était super. Désolé que mon enchaînement ait été si court. C'est tout ce qu'on m'avait demandé. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un concert. On nous a dit que c'était un club », a indiqué Travis Scott, qui se produira au festival Coachella en avril prochain.

LE NEW CITY GAS SE DÉFEND

Une explication que réfute catégoriquement l'équipe du New City Gas, qui précise avoir reçu la veille du concert un courriel du rappeur l'informant que ni son DJ OG Chase B, ni son ingénieur de son, ni aucun autre membre de son équipe de production ne feraient le voyage avec lui, transmettant du même coup une liste des pièces qu'il souhaitait faire sur scène et demandant au New City Gas de trouver un DJ pour l'accompagner.

« Travis a demandé à ce que l'on fasse jouer une nouvelle pièce inédite, qui n'est pas encore disponible au public et, surtout, qui n'a jamais été envoyée au New City Gas par son équipe. M. Scott était alors insulté que cette pièce ne soit pas prête à être jouée par le DJ et après quelques autres pièces, il a tout simplement décidé de couper court à sa performance et de quitter la scène, comme vous pouvez le voir dans la vidéo », précise Claudia Martin, chargée des relations de presse du New City Gas.

Des billets de courtoisie pour des spectacles à venir sont offerts aux détenteurs de billets du spectacle de Travis Scott, qui peuvent en faire la demande en écrivant à info@newcitygas.com.