 Des personnalités montréalaises camelot d'un jour pour L'Itinéraire 

Ces personnalités, dont Eddy King, Monique Proulx et Philippe Schnobb, ont vendu le magazine L'Itinéraire aux passants dans plus de 30 points de vente à Montréal, Laval, Longueuil, Sutton, Saint-Jérôme et Sherbrooke.

Des joueurs des Carabins de l'Université de Montréal ont également participé à l'événement. C'est la quatrième fois que le magazine L'Itinéraire organise Camelot d'un jour.

«Notre magazine entend donner une plus grande place à la promotion des différentes communautés et ainsi faire le pont entre la réalité des camelots et le grand public», a déclaré dans un communiqué Luc Desjardins, directeur général du Groupe communautaire L'Itinéraire.

L'Itinéraire, dont 50 % de la production est assurée par des camelots, fête cette année ses 25 ans d'écriture. Le magazine vend environ 360 000 exemplaires annuellement.