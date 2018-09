Salman Rushdie: Trump, le monde, mes gardes du corps et moi

La scène se passe comme dans un film. Il est 10 h du matin, dans le quartier latin, à Paris. Salman Rushdie arrive sur les lieux de l'entrevue dans une voiture noire. Il en sort accompagné de deux hommes portant oreillette et lunettes fumées, qui regardent autour d'eux d'un air soucieux. L'auteur s'engouffre dans le bâtiment, tandis que ses gardes du corps restent postés sur le trottoir, à l'affût d'une attaque.

Même si la fatwa (appel au meurtre) lancée contre lui par l'Iran en 1989 est toujours en vigueur, l'auteur des Versets sataniques dit aujourd'hui mener une existence presque normale. Après avoir vécu 12 ans dans la clandestinité, il se promène désormais librement partout dans le monde, sans service de protection personnelle. Partout, «sauf en France, où on m'y oblige», lance-t-il.

La chose l'agace, visiblement. Mais il semble que ce soit le prix à payer pour pouvoir faire la promotion de son oeuvre dans l'Hexagone. Cette fois, il est venu présenter son 11e et plus récent roman, La Maison Golden, une savoureuse tragi-comédie familiale qui se déroule à New York à la fin de l'ère Obama et au début du règne de Donald Trump.

Une fois le bâtiment sécurisé, M. Rushdie nous reçoit donc dans une grande salle vide, devant un double espresso bien tassé, pour parler de ce nouveau livre tout juste traduit en français, que certains ont décrit comme son ultime ouvrage sur l'identité.

«Avec La Maison Golden, je voulais écrire un livre sur le New York contemporain, un truc complètement actuel, plus réaliste que mon roman précédent, qui se déroulait aussi à New York, mais dans un futur rapproché. Cela m'a pris un moment avant de trouver mon histoire. Mais je portais depuis longtemps le personnage de Néron Golden, un homme qui a été un jour aspiré par la mafia indienne et qui tente de s'en extirper. Et puis un jour, les deux idées se sont connectées. New York était évidemment l'endroit où aboutirait cet homme...»

Vous présentez l'Amérique comme le meilleur endroit pour changer d'identité. Pour se réinventer. Il y a 20 ans, vous avez vous-même quitté le Royaume-Uni pour vivre à New York. Avez-vous l'impression de vous y être réinventé?

L'Amérique ne m'a pas changé. Je suis la même personne, avec d'autres expériences. Mais il est vrai que je me sens chez moi à New York, alors qu'à Londres, je me sens désormais un peu comme un étranger, un peu sur la touche, même si mes enfants et ma famille proche y vivent encore.

Votre livre est collé sur l'actualité et les enjeux de notre époque : mouvement Occupy, questions liées à l'identité sexuelle, contrôle des armes. N'y a-t-il pas un danger que cela le fasse vieillir plus rapidement?

Écrire un roman en temps réel est très risqué. Mais c'est un risque intéressant. Si vous vous trompez, votre livre sera très vite obsolète, c'est vrai. Mais il y a des stratégies pour contrer cela. L'une d'entre elles est d'utiliser des structures littéraires intemporelles, qui n'ont rien à voir avec les événements. Comme dans les tragédies grecques ou dans les oeuvres de Shakespeare, où le personnage principal porte en lui une faille, dont on sait qu'elle le mènera à sa perte. En d'autres mots, quelque chose d'universel. D'autres l'ont fait. Edith Wharton dans The Age of Innocence. Ou F. Scott Fitzgerald... et pas seulement dans The Great Gatsby.