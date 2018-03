France Théoret: la femme qui n'a jamais fui

En 40 ans de publication, France Théoret n'a jamais fui. La persévérance et la rigueur de cette figure majeure de notre littérature l'ont menée sur tous les fronts. Elle est cette femme qui réfléchit. Beaucoup. Ses romans, sa poésie et ses essais sont empreints d'une démarche intellectuelle exemplaire. Militante infatigable des droits des femmes, elle n'a cessé de se renouveler. Cinq femmes de cinq générations différentes nous décrivent sa pertinence et son importance à l'occasion des parutions récentes du recueil Cruauté du jeu et du roman Les querelleurs.

Nicole Brossard, Madeleine Gagnon et France Théoret ont propulsé l'écriture des femmes dans la modernité au Québec. Cette révolution pas du tout tranquille a touché autant les autrices de la deuxième génération, comme Louise Dupré, que les féministes contemporaines.

«À l'occasion du 8 mars, j'ai rempli un questionnaire sur mes sources d'inspiration et je cite toujours France Théoret en premier. Comme jeunes femmes, on vit avec les acquis de celles qui nous ont précédées. Je trouve que c'est important de la lire. C'est difficile parfois parce qu'elle a toujours dit des choses qu'on ne veut pas entendre. C'est sûr, elle donne la voix à des gens qui ne l'ont pas», lance Sophie Gagnon-Bergeron, qui a étudié les romans de France Théoret à la maîtrise.

Louise Dupré, poète et amie, dit qu'elle a suivi les traces de France Théoret et de ses consoeurs avec enthousiasme dans les années 70.

«Il y a chez France la femme engagée, la militante et celle qui a une pensée claire et définie. Il y a aussi une écriture de la souffrance et de la fragilité des femmes dans la société patriarcale.»

«Sa réflexion sur la déraison, là où la raison vacille, est extrêmement intéressante aussi. C'est une essayiste que j'aime beaucoup lire. J'aime sa réflexion sur le féminisme, les femmes, le Québec, l'écriture. C'est très riche», estime Mme Dupré.

La figure mythique de Minerve apparaît soudain à l'esprit, cette divinité casquée qui se bat pour l'art, la pensée et l'évolution de la société.