Joëlle Tremblay: une prof au front

Un autre livre sur l'éducation? Oui, et cette fois, c'est une enseignante de philosophie au collégial qui prend la plume. Dans L'inéducation, Joëlle Tremblay dénonce l'industrialisation de notre système d'éducation. Son constat est dur et sans compromis: arrivés au cégep, dit-elle, les jeunes réalisent par eux-mêmes à quel point l'école les a mal préparés. Ils ne savent pas réfléchir et n'ont pas appris à apprendre. Rencontre avec une passionnée qui a l'éducation à coeur.

Depuis plusieurs années, on entend parler de marchandisation de l'éducation. Vous dites qu'il faudrait plutôt parler d'industrialisation. Que voulez-vous dire?

Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est une critique qui est née dans les années 60, à peu près en même temps que le concept de marchandisation. Je trouve que lorsqu'on analyse le processus en place dans notre système d'éducation, il est comparable au processus industriel. Nous avons une vision utilitaire de l'éducation. Chaque savoir transmis doit être réutilisable, il doit se transformer en savoir-faire, en compétence. On ne transmettra pas des connaissances qu'on ne peut pas réutiliser. Donc tout ce qui est culture générale est balayé du revers de la main. Toujours dans cette optique, on a rationalisé l'acte d'enseigner. Il n'y a plus de maître qui transmet son savoir, il y a un technicien interchangeable qui doit avoir des compétences en pédagogie. Enfin, on a introduit le concept d'efficacité ou d'efficience du processus. Comme dans une industrie. Sauf que sur la chaîne de montage, au lieu d'avoir une boîte de carton, il y a nos enfants.

Le taux de diplomation est un faux indicateur, selon vous?

On vise le diplôme à tout prix et non la qualité du diplôme. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il existe deux types de subventions dans le système d'éducation: à l'entrée et à la sortie de l'élève. Il faut produire le plus de diplômes possible pour avoir le plus de subventions possible. On n'est plus dans un rapport de qualité ou d'excellence.

Vous critiquez également la transformation du rôle de l'enseignant. Pourquoi?

On dit souvent en éducation que l'élève est au centre de son apprentissage. Dans ce contexte, le professeur devient un accompagnant et ce qu'on vise, c'est l'autonomie de l'élève. On va lui donner des méthodes de recherche pour qu'il découvre par lui-même les savoirs. Il y a encore des cours magistraux, jugés comme des cours passifs où l'étudiant ne fait rien, mais c'est faux, il fait quelque chose. Il écoute, il apprend. Les savoirs théoriques, ça a l'air ben plate, mais il faut être capable d'écouter pour être capable de comprendre.