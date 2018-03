Les querelleurs et Cruauté du jeu: toujours vivante

Les querelleurs: Si vis pacem, para bellum

On va de surprise en surprise avec le nouveau roman de France Théoret. D'abord, son choix de la maison d'édition, La Peuplade, dont la moyenne d'âge des auteurs ne doit pas dépasser 40 ans. Ensuite, la très belle jaquette avec ses aplats de couleurs et ses lignes droites qui donnent une idée de ce qui nous attend: un monde moderne, mais froid, où la guerre est une raison de vivre. Puis, pour la première fois en 40 ans, France Théoret s'aventure dans un monde uniquement habité par des hommes. Le récit décrit un procès, une lutte sans merci entre un auteur et son éditeur, accusé de trahison. On l'imagine facilement, tous les coups sont permis. Les deux hommes jouent les victimes, croient à leurs propres mensonges, s'entêtent et se butent. Transportés entre la pensée et les agissements de l'un et de l'autre, la tête et le coeur du lecteur seront tentés par une position ou son contraire. Mais l'on comprend vite que tout n'est que guerre d'images et idées préconçues, subterfuges futés et manipulations odieuses. Postures et impostures. On connaît ces hommes, on les a vus dans les parlements, les débats télévisés et les cours de justice. France Théoret a visé juste. Sa tragicomédie, parce qu'on sourit parfois devant les bouffonneries de ces gorilles de pacotille, décrit bien une époque où les coups de gueule se sont insidieusement substitués à la pensée.

Les querelleurs. France Théoret. La Peuplade. 133 pages.