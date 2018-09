 Les 50 ans des Herbes rouges: une maison encore verte 

«On imprime le texte sur du papier, on prend un crayon et on se demande si chaque phrase fonctionne. Je pense que ça se ressent quand on nous lit. Chaque livre est examiné avec soin. On connaît bien nos auteurs et ils souhaitent tous échanger avec nous. Il s'agit d'amener un texte à son plein potentiel.»

Pour l'anthologie, les coéditeurs ont privilégié une approche non hiérarchique qui ne tente pas de résumer tous les recueils publiés en 50 ans, «mais on a fait attention de ne trahir ni les auteurs ni leurs livres».

Univers différents

Roger DesRoches, Carole David, René Lapierre, Dominique Robert, Benoit Jutras et Tania Langlais sont des poètes maison dont on retrouve plusieurs textes dans l'anthologie. Des univers différents, des voix singulières.

«Tous les écrivains chez nous ont des démarches personnelles très fortes. On ne passe pas de commandes aux Herbes rouges. Ça fonctionne par une proposition de l'auteur, retravaillée par la maison d'édition. Quand on lit nos livres, même s'il n'y a pas de thématique, on sent une unité basée sur le désir de faire des propositions différentes de ce qui existe ailleurs.»

Accessibles, les Herbes rouges? lui demandons-nous. L'idée de publier cet «échantillon» à prix modique, c'est justement de le rendre accessible à un grand nombre, répond-elle.

«C'est un catalogue construit sur la base qu'il y a un public qui s'y intéresse. Ce n'est pas pour rien qu'on a 50 ans. Ces textes font partie d'une recherche esthétique qui n'est pas de la littérature grand public. Par contre, nous avons eu un souci de lisibilité et d'accessibilité, sans trahir le projet. C'est un outil auquel on a beaucoup pensé pour l'enseignement.»

L'anthologie La poésie des Herbes rouges est en librairie. La maison d'édition présentera à la Grande Bibliothèque, le 26 septembre, dans le cadre du Festival international de la littérature, le spectacle La volière est un oiseau de milliards de têtes avec une vingtaine de personnes sur scène.