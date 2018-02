À ne pas manquer à Montréal en lumière

MUSIQUE: DUBMATIQUE, MARIE-PIERRE ARTHUR, ETC.

OÙ ?

Au Chalet Bell

QUAND ?

Jusqu'au 4 mars

Montréal en lumière inaugure cette année le Chalet Bell, un nouvel espace sur la place des Festivals où seront présentés des spectacles dans une ambiance après-ski. Le public pourra boire un cidre ou un chocolat chaud en écoutant Dubmatique (ce soir), Ludo, Aliocha, Eman X Vlooper, Canailles ou Marie-Pierre Arthur. Nous attirons votre attention sur le duo féminin R & B anglo-montréalais Heartstreets, programmé demain soir.

- Émilie Côté

THÉÂTRE: L'HOMME ÉLÉPHANT

OÙ ?

Au Rideau Vert

QUAND ?

Jusqu'au 4 mars

Tout le monde a vanté, avec raison, la performance à la fois subtile et extrême de Benoît McGinnis dans le rôle-titre de cette pièce, mais Sylvie Drapeau, David Boutin et Germain Houde, notamment, y brillent également dans les rôles de soutien et font de ce spectacle un incontournable du moment.

- Mario Cloutier

ART PUBLIC: ILLUMINART

OÙ ?

Dans le Quartier des spectacles

QUAND ?

Jusqu'au 4 mars

C'est un parcours extérieur et gratuit plus modeste que nous offre le deuxième festival Illuminart cette année, mais avec de la grande visite de France, de Belgique et de Hongrie. Les oeuvres d'art lumineux sont regroupées autour de la Place des Arts, sauf une dans la rue Émery. À surveiller : les créations de Daniel Iregui, du studio La Camaraderie et du collectif Blackbox.

- Mario Cloutier

MUSIQUE: LA COMPAGNIE CRÉOLE

OÙ ?

Au Théâtre Saint-Denis

QUAND ?

Les 23 et 24 février, 20 h

Quoi de mieux pour mettre un peu de soleil dans la grisaille de février que La Compagnie créole, championne des chansons les plus populaires au karaoké ? Le groupe célèbre d'ailleurs 30 ans d'amour entre le Québec et lui avec une grande tournée à travers la province. Parce que oui, c'est bon pour le moral !

- Chantal Guy

MUSIQUE: ALAIN LEFÈVRE ET DAVID BONTEMPS

OÙ ?

Au Gesù

QUAND ?

Le 25 février, 19 h

Montréal en lumière et la Maison d'Haïti présentent conjointement un concert-bénéfice pour les enfants réfugiés haïtiens, mettant en vedette les pianistes Alain Lefèvre et David Bontemps. Les musiciens joueront chacun leurs compositions, en alternance avec des oeuvres du répertoire classique. On sait qu'Alain Lefèvre a lancé en 2016 Sas Agapo, sorte de partition d'amour au peuple grec qu'il fréquente assidûment. Pour sa part, le Montréalais David Bontemps s'applique à tisser des liens entre son patrimoine culturel haïtien, la musique classique et le jazz.

- Alain Brunet

HUMOUR: DRÔLEMENT DIMANCHE

OÙ ?

Au Chalet Bell

QUAND ?

Le 25 février, 20 h

Les humoristes Olivier Martineau, Yannick de Martino, Mehdi Bousaidan, Silvi Tourigny, Mélanie Ghanimé et David Beaucage font rire les habitués du festival Zoofest pendant l'été (entre autres projets). Et l'hiver venu ? On peut notamment les voir à la soirée d'humour Drôlement dimanche, sur la place des Festivals. L'événement, chauffé par Richardson Zéphir, se déroule dimanche soir dans le nouveau Chalet Bell ; une autre soirée d'humour, animée par Alphé Gagné, se tiendra le dimanche suivant.

- Frédéric Murphy