Le Festival de jazz dévoile sa programmation en salle

Dans la série Événements spéciaux présentée à la salle Wilfrid-Pelletier et au Centre Bell, les festivaliers auront notamment l'occasion d'entendre Seal, Jann Arden, George Thorogood and the Destroyers, Herbie Hancock, Ben Harper & Charlie Musselwhite, Bonobo | St Germain ainsi qu'Ian Anderson et son spectacle Jethro Tull 50th Anniversary Tour.

D'autres grands noms comme Ry Cooder, Dee Dee Bridgewater, Béla Fleck and the Flecktones, BEYRIES, Charlotte Gainsbourg, Metronomy, Al Di Meola, Chris Botti, Bobby McFerrin, Molly Johnson, John Medeski et Marc Ribot Trio, Ranee Lee, Jordan Officer et Molly Johnson.

Les billets pour ces spectacles seront en vente à compter de vendredi à midi.

http://www.montrealjazzfest.com/