Le Rockfest célèbre la Saint-Jean

Pour l'occasion, Robert Charlebois présentera un spectacle entièrement rock. Les Cowboys Fringants, Les Trois Accords, Loco Locass, Bernard Adamus, Groovy Aardvark, The Planet Smashers (en français), Koriass, Dead Obies et Mononc' Serge seront également de la partie et donneront tous un concert complet. Bob Bissonnette sera également honoré lors d'un hommage spécial.

«Nous sommes très heureux de redonner enfin aux Québécois une Saint-Jean digne de ce nom à une époque où les spectacles de brochettes règnent. Maintenant, la Saint-Jean, ça se passe à Montebello!», a tenu à préciser Alex Martel, fondateur du Rockfest.