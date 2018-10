Entreprises égalitaires honorées

Ce gala, sous la coprésidence d'honneur de Paula Keays, Présidente de McKesson Canada, et Robert Dumas, Président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec, avait pour objectif de faire valoir l'importance de la place des femmes en milieu de travail et l'impact positif de la complémentarité des talents.

Trois entreprises certifiées Platine ont ainsi été honorées pour leurs actions exemplaires et leur dévouement en faveur de la cause de la parité : Financière Sun Life, Intact Corporation financière et Sodexo.

Le nombre d'entreprises certifiées Parité, de bronze à platine, a connu une augmentation, passant de 17 en 2017 à 31 en 2018. La Certification Parité de La Gouvernance au Féminin a eu un impact sur 258 127 employés au Canada en 2018.

Ces entreprises ouvrent le chemin pour qu'un nombre croissant de femmes occupent des postes de responsabilité : Air Canada, Autorité des marchés financiers, Banque de développement du Canada, Banque Nationale, Bell Canada, CNESST, Financière Sun Life, Groupe Paysafe, Intact Corporation Financière, Ivanhoé Cambridge inc, La Coop fédérée, Lavery Avocats, Loto-Québec, Manuvie, McKesson Canada, Mercer (Canada) Ltée, Miller Thomson LLP, Mouvement Desjardins, Norton Rose Fulbright, Office national du film du Canada, Pratt & Whitney Canada, RBC Banque Royale, RioTinto, SAP Canada inc, Schneider Electric, Société canadienne d'hypothèque et de logement, Sodexo, Telus, Ubisoft, VIA Rail Canada et Willis Towers Watson.

Dans l'objectif d'aider les entreprises canadiennes à accroître la représentation des femmes à des postes de responsabilités, l'équipe de La Gouvernance au Féminin a mis sur pied une Certification Parité en 2017.

Il s'agit d'une norme novatrice qui se penche non seulement sur la parité dans les organes décisionnels des entreprises, mais également sur la préparation de la relève. La Certification Parité prend aussi en compte la mise en oeuvre de mécanismes pour permettre aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leur carrière, créant ainsi un vivier de talents féminins.

La Gouvernance au Féminin est un organisme à but non lucratif voué à l'avancement des femmes dans toutes les sphères de la société et qui oeuvre plus précisément au soutien des mesures permettant aux femmes d'accéder à des sièges dans les conseils d'administration de nos entreprises corporatives.

Les événements organisés par La Gouvernance au Féminin attirent un grand nombre de gens d'affaires de toutes les sphères d'activités pour assister à des échanges entre Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin, et des personnalités locales et internationales telles que Hillary Clinton, Justin Trudeau, Son Altesse royale, la princesse Sarah Zeid de Jordanie, Winnie Byanyima, Marie-Jo Zimmermann, Dr. Joanne Liu, Katja Iversen, Aldo Bensadoun, Yves Desjardins- Siciliano, François Jean Coutu, Robert Tessier, Monique F. Leroux, Joanne Lipman, Jean Charest, Monique Jérôme-Forget, Kim Thuy, Dany Laferrière, Mélanie Joly, Dominique Anglade, Françoise Bertrand, Katie Taylor, Louise Fréchette, pour ne nommer que celles-là.