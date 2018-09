95 000$ pour les jeunes à risque

Plus de 950 billets ont trouvé preneurs et 95 000$ ont été amassés. Personnalités publiques, gens d'affaires et jeunes professionnels festifs étaient rassemblés afin de soutenir la cause. Le 2159 intervient auprès des jeunes à risque de 15 à 25 ans afin de prévenir et contrer la délinquance, l'itinérance et l'exploitation sexuelle.

Le bal 2159 a permis d'amasser plus de 175 000 $ depuis sa création en 2017. Le bal 2159 tient à remercier son partenaire principal Mercedes-Benz Rive-Sud ainsi que tous ceux qui ont été essentiels au déroulement de l'évènement : PWC, Desjardins, Idéealiste, La Cage aux sports, White Heaven.

Étaient notamment présents les membres du comité organisateur: Marie-Josee Therrien, Julie Denis, Élianne Vaillancourt, Simon Couturier, Catherine Dufour, Katy Provost, Catherine Laflamme, Marc-André Sauvé, Roxanne Bourque, Samuel Laberge, Francis Canieau, Jonathan Séguin, Marie-Chritsine Grisé, Elizabeth Fredette, Marc-André Gaulthier. Julien Desormeaux, Alexandre Lussier, Guillaume Dubé, Olivier B.Jannard, Guillaume Paul-Simoncelli, Corey Dufort, Louis Audet, Erika Philie, Noémie De La Rochelle, Alexandra Pascoal, Maude Gallant, Marie-Pier Sevigny, Sabrina Bottari et Jonathan Couture-Caza.

Les fonds amassés seront utilisés pour augmenter le nombre de jeunes soutenus par le centre et amortir les dépenses relatives à l'hébergement de ceux-ci. Concrètement, cela veut dire : engager du personnel afin d'avoir un support des travailleurs sociaux 24h/24, supporter monétairement et émotionnellement les jeunes dans le besoin, augmenter le nombre d'activités dédiées aux jeunes fréquentant le 2159 et permettre à des jeunes de participer à des stages visant la réinsertion sociale.

Volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie, le 2159 vient en aide à plus de 150 jeunes par année parmi les plus vulnérables de notre société, dont plusieurs proviennent du réseau des centres jeunesses de la Montérégie.

À travers tous ses services, le 2159 permet aux jeunes de briser leur isolement en se développant un réseau d'amis et de soutien tout en leur permettant de développer leur autonomie. Le 2159 aide les jeunes afin qu'ils développent des habiletés et des aptitudes qui leur permettront de répondre à leurs besoins de base et qui leur permettront de retourner aux études ou d'avoir accès à un emploi, mais surtout, de se bâtir un avenir.