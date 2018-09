235 000$ pour le rein

Les coprésidents, Luciano D'Ignazio, CPA, CA, associé chez Schwartz Levitsky Feldman LLP/SENCRL/ srl et la Dre Rita Suri, professeure associée et néphrologue clinique au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), ont assumé la direction de cette 20e classique anniversaire.

Tenu sous la présidence d'honneur de Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, Entreprises et Assurances, Banque Nationale, cet événement a permis de recueillir 235 000$ pour améliorer la recherche médicale sur les maladies rénales et soutenir les services aux patients.

En tant qu'organisme de bienfaisance, La Fondation canadienne du rein ne pourrait réaliser sa mission sans la générosité de ses nombreux soutiens. C'est grâce à tous les golfeurs, commanditaires et bénévoles que cette édition spéciale a été un succès.

Le tournoi a également été l'occasion de célébrer le nouveau programme québécois de don vivant de rein annoncé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, cet été.

Le nouveau programme a été établi suite au succès d'un projet pilote lancé à la demande de la Fondation canadienne du rein, Division du Québec. Sous la direction du Dr Michel R. Pâquet, néphrologue au CHUM et président du comité don d'organes de la Division du Québec de la Fondation canadienne du rein, le projet pilote a réuni cinq centres de transplantation rénale qui avaient pour but de partager leur savoir-faire, de s'inspirer des pratiques à l'extérieur du Québec et de développer les meilleures pratiques au Québec en matière de don vivant.

Une greffe de rein provenant d'un donneur vivant donne de meilleurs résultats à long terme ainsi que la meilleure qualité de vie possible aux personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale. L'annonce faite le 3 août dernier est le fruit de nombreuses années de travail de la Fondation canadienne du rein et des centres de transplantation rénale.

Fondée en 1964, La Fondation canadienne du rein est l'organisme national bénévole dont l'objectif est d'alléger le fardeau que représentent les maladies rénales pour les personnes atteintes, leurs familles et la société en général. Depuis sa création, la Fondation finance la recherche sur les maladies rénales, offre des programmes éducatifs et de soutien, facilite l'accès à des soins de qualité et sensibilise le public à l'importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d'organes.