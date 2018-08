1,9 million pour la sclérose en plaques

A&W a célébré le Rendez-vous A&W pour stopper la SP le 16 août dernier dans plus de 930 restaurants A&W du Canada en versant 2$ à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour chaque Teen BurgerTM vendu au pays ce jour-là.

En 10 ans, la campagne annuelle du Rendez-vous A&W pour stopper la SP a permis d'amasser près de treize millions de dollars, ce qui en fait le plus important événement annuel unique de financement de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Au Québec, plus de 200 000$ ont été amassés.

Les fonds amassés grâce au Rendez-vous A&W pour stopper la SP aideront la Société canadienne de la sclérose en plaques à financer des travaux de recherche de calibre international et à promouvoir des activités de soutien des droits et des intérêts ainsi que des programmes et des services visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens touchés par la SP.

« Le 10e Rendez-vous A&W pour stopper la SP marque une étape importante pour toute l'équipe chez A&W, qui a à coeur cette cause, affirme Susan Senecal, présidente et chef de la direction des Services alimentaires A&W du Canada Inc. Le Rendez-vous A&W pour stopper la SP est bien plus qu'un simple événement de collecte de fonds. C'est l'occasion pour nous d'entrer réellement en contact avec les collectivités où nous sommes présents. Nos exploitants et le personnel de nos restaurants se surpassent chaque année pour contribuer à leur façon à la réussite du Rendez-vous A&W pour stopper la SP en mobilisant toute leur collectivité afin d'avoir un véritable impact. »

Christine Sinclair, double médaillée de bronze olympique, capitaine de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada et porte-parole du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, connaît très bien les effets de la SP, puisque sa mère Sandi - son entraîneuse de soccer lorsqu'elle était jeune - est elle-même atteinte de cette maladie.

Le jour du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, Christine Sinclair s'est jointe à Susan Senecal et à Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la sclérose en plaques, pour participer à des célébrations en compagnie d'invités, d'employés et de bénévoles dans divers restaurants des régions de Toronto (Toronto, Oakville, Mississauga et Brampton), de Montréal et d'Edmonton. Des centaines de bénévoles et d'ambassadeurs de la Société canadienne de la sclérose en plaques ont également visité des restaurants A&W partout au pays pour sensibiliser les gens à la SP et leur expliquer comment contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des Canadiens touchés par la SP.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec la famille A&W, car tous ses membres ont grandement contribué à l'avancement de la recherche sur la sclérose en plaques au cours des dix dernières années, soutient Pamela Valentine. Nous tenons également à remercier tous les Canadiens qui ont acheté un Teen BurgerTM, arrondi le montant de leur facture et fait un don dans le cadre de la campagne. Tous ces gestes de grande générosité permettent à la Société canadienne de la sclérose en plaques d'aider les Canadiens touchés par la SP à mener une vie aussi satisfaisante que possible. »

Les célébrations qui ont eu lieu le 16 août dernier ont marqué la fin de la campagne du Rendez-vous A&W pour stopper la SP 2018. Cette 10e campagne annuelle a été lancée le 9 juillet, lorsque les Canadiens ont été invités à aider les gens touchés par la SP en arrondissant le montant de leur facture dans les restaurants A&W, en achetant des autocollants en édition limitée pour 2 $, en déposant leur monnaie dans des bocks de dons prévus à cet effet et en faisant des dons en ligne.

Services alimentaires A&W du Canada Inc est une propriété canadienne à 100%. A&W est la deuxième chaîne de restaurants de burgers en importance au pays avec plus de 930 restaurants d'un océan à l'autre.

Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Cette maladie chronique souvent invalidante cible le système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. La SP est l'une des affections neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP offre des programmes et des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille, et elle se porte à la défense de leurs droits. Elle finance de plus la recherche visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de SP, voire à guérir toutes les formes de cette maladie.