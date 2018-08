12 000$ pour les jeunes en crise

Après avoir parcouru 1000 km, bravé la chaleur et l'humidité et amassé plus de 12 000$ au profit de la Fondation Tel-jeunes, Marlène Bouillon est arrivée le 11 août dernier à Montréal.

Partie de Gaspé le 1er juillet 2018, elle a traversé une bonne partie du Québec afin de sensibiliser les gens à la santé mentale et transmettre un message d'espoir aux familles qui vivent des difficultés. Son défi se voulait un encouragement tout particulier aux jeunes qui sont aux prises avec des problèmes de santé psychologique. « Si un jeune en souffrance, en détresse, sait qu'une personne croit en lui, ne serait-ce qu'une seule, il aura une raison de persévérer et de passer au travers des défis de la vie, précise Mme Bouillon. Chaque kilomètre parcouru était pour moi rien de moins qu'un message d'encouragement pour ces jeunes et leurs parents. »Tout au long de son trajet, Marlène Bouillon a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes qui l'ont encouragée et soutenue. Elle a documenté son projet en publiant chaque jour des vidéos et des photos sur la page Facebook Je crois en toi. Grâce à ses démarches, plus de 12 000$ ont été remis à la Fondation Tel-jeunes.

« Toute l'équipe de la Fondation tient à remercier et à féliciter Marlène Bouillon. Son défi a demandé plus d'un an de préparation et d'entrainement, quelle détermination! Son message a touché de nombreux Québécois et leur a permis de se rappeler qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide lorsque nécessaire », mentionne Céline Muloin, présidente et directrice générale de la Fondation Tel-jeunes.

Était également présent à la ligne d'arrivée le conjoint de Mme Bouillon, Jean-Guy Arsenault.

Tous les profits de ce projet seront remis à la Fondation Tel-jeunes, qui oeuvre à soutenir Tel-jeunes et LigneParents. Ces services d'aide de première ligne, gratuits, confidentiels, accessibles 24 h sur 24, 365 jours par année, sont offerts par des intervenants professionnels à tous les jeunes et les parents du Québec. Chaque année, près de 40 000 jeunes utilisent les services de Tel-jeunes et 12 000 parents contactent LigneParents.