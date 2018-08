1000$ pour le tennis

Trois des meilleurs chefs de Montréal se sont affrontés pour la cause culinaire. Un chèque de 1000$ a été remis à Tennis Canada pour le programme de nutrition du centre national d'entraînement.

Après ses débuts à la Coupe Rogers en 2017, cette année sera la première où Danone Canada tirera parti de sa commandite dans les deux villes à accueillir le tournoi. Des produits appartenant à ses gammes de produits laitiers et d'origine végétale - notamment le yogourt grec Triple Zéro Vanille, le yogourt grec Oikos Cerises, le yogourt à boire Activia et les boissons Silk - seront offerts à divers endroits durant tout le tournoi. Oikos entrera aussi dans la composition de smoothies et de menus gourmets servis dans les kiosques alimentaires, les loges d'entreprises et les restaurants de la Coupe Rogers.

En avril 2018, Danone Canada est devenue une entreprise B Corp, certifiée par l'organisme à but non lucratif B Lab pour son respect des normes les plus élevées de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. La Coupe Rogers a récemment reçu le Prix de l'événement sportif écoresponsable de l'année dans le cadre des Prix PRESTIGE de l'Alliance canadienne du tourisme sportif, pour ses initiatives environnementales et communautaires exceptionnelles.

« Danone Canada est très heureuse de revenir à la Coupe Rogers, l'un les plus prestigieux événements sportifs au pays. Non seulement cette commandite nous permet-elle de rejoindre les consommateurs et de mettre en valeur la diversité de notre gamme de produits laitiers et d'origine végétale, mais elle nous permet également de nous joindre à une organisation qui partage nos valeurs. La Coupe Rogers partage notre vision « One Planet. One Health » selon laquelle la santé des gens et celle de la planète sont liées et interdépendantes et, ensemble, nous pouvons avoir un formidable impact », a déclaré Natacha Gouveia, chef des communications externes, Danone Canada.

« La Coupe Rogers est ravie de voir Danone Canada de retour comme commanditaire du tournoi. Dans le cadre de notre engagement social, nous désirons mettre des collations et des repas plus sains à la disposition des athlètes et des spectateurs, et la mission de Danone d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre cadre parfaitement avec notre propre philosophie de la durabilité. Nous avons hâte d'explorer pleinement ce que nous pouvons réaliser ensemble », a mentionné Claude Savard, vice-président, partenariats corporatifs, Tennis Canada.

La commandite accordée à la Coupe Rogers par Danone Canada en 2018 est principalement soutenue par des relations publiques, notamment un défi entre des chefs célèbres à l'occasion du tournoi à Montréal le 3 août dernier. Stéphanie Audet (chef, restaurant LOV), Jonathan Garnier (chef, La Guilde Culinaire) et Baptiste Peupion (chef exécutif, hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth) étaient épaulés par une joueuse de la Coupe Rogers pour un défi culinaire en trois manches mettant en vedette le tout nouveau yogourt grec Oikos Biologique et le nouveau yogourt à boire Activia, de même que le yogourt crémeux Danone.

Était également présent au Match des Chefs Eugène Lapierre, directeur du tournoi de la Coupe Rogers.

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et oeuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Mississauga, en Ontario.