Juriste honorée

La Fondation Pierre Elliott Trudeau a annoncé le 9 juillet dernier la nomination de Me Pascale Fournier, Ad.E. ,au poste de présidente et chef de la direction. Elle succède à Morris Rosenberg et amorcera un mandat de cinq ans.

Avocate de formation, Me Fournier a enseigné les droits et libertés, le droit comparé de la famille ainsi que l'analyse critique du droit à l'Université d'Ottawa, en plus d'y être titulaire de la Chaire de recherche sur le pluralisme juridique et le droit comparé. Pascale Fournier a enseigné le droit partout sur la planète, d'Haïti au Costa Rica en passant par l'Iran. En 2008, elle a aussi été experte consultante auprès du Programme des Nations Unies pour le développement sur la question du droit à l'égalité des femmes musulmanes en Tunisie, en Égypte, en Malaisie et au Nigéria. Ses travaux portent principalement sur le droit des familles et des femmes en situation de précarité, notamment dans des contextes culturels et religieux minoritaires.

« Avec son charisme, son leadership, sa sensibilité et son intelligence autant sociale que logique et pratique, Pascale est la personne toute désignée pour reprendre les rênes de la Fondation, a affirmé Morris Rosenberg. Étant elle-même une boursière de notre première cohorte, elle possède une connaissance unique de la réalité de nos boursiers, lauréats et mentors et pourra apporter un vent de fraîcheur aux activités et orientations de la Fondation.»

Pascale Fournier amorce son mandat au sein de la Fondation Pierre Elliott Trudeau en ayant son regard résolument tourné vers les communautés et en priorisant l'écoute, le dialogue et la réflexion. La Fondation entreprendra une vaste consultation publique à la grandeur du pays afin d'écouter attentivement ses communautés, se questionner sur ses pratiques actuelles et réfléchir collectivement à sa vision pour le futur. À ce chapitre, Pascale Fournier misera sur deux grands axes de réflexion, soit l'excellence inclusive et le leadership responsable afin de guider les discussions.

« Je suis ravie de contribuer au développement d'une communauté aussi stimulante et résolument créative, d'autant plus que j'ai moi-même bénéficié du généreux soutien de la Fondation Pierre Elliott Trudeau durant mes études doctorales, un soutien qui a eu un impact remarquable sur la personne que je suis aujourd'hui, a rappelé Me Fournier. La Fondation Pierre Elliott Trudeau, c'est un grand voilier qui n'a pas peur d'affronter les mers, de transcender les limites du possible et de naviguer vers des terres inconnues. L'imagination et le courage sont au coeur de cette démarche, laquelle porte naturellement les leaders à réécrire le contrat social qui nous unit les uns aux autres. C'est un honneur pour moi de participer à cette transformation salutaire. »

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance canadien sans affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage aux idées et aux valeurs de Pierre Elliott Trudeau, qui cherchait à cultiver une citoyenneté engagée, curieuse et informée. Portée par cette idée, la Fondation assure la gestion du Fonds pour l'avancement des sciences humaines et humanités, en plus de bénéficier du soutien de ses donateurs. Forte d'une communauté exceptionnelle de penseurs et d'acteurs, elle encourage la réflexion et l'engagement par le biais de ses généreuses bourses doctorales, ses prix de recherche et de mentorat uniques au pays ainsi que ses évènements publics de calibre mondial. La Fondation articule ses activités autour de quatre thèmes : les droits de la personne et la dignité humaine, la citoyenneté responsable, le Canada dans le monde ainsi que les populations et leur environnement naturel.