244 000$ pour la santé des enfants

Cette somme s'ajoute au 1,7 million de dollars récoltés lors des années précédentes et permettra de soutenir la recherche sur les maladies infantiles.

Le 13e encan a été orchestré par les deux coprésidents d'honneur de la soirée, Alain B. Auclair, directeur général et chef du financement des sociétés chez UBS valeurs mobilières Canada Inc., et Alain Giasson, président d'Alfa Capital inc. Ceux-ci étaient appuyés par les membres du comité d'organisation et le personnel de la Fondation.

Cette année, l'Encan des vins a faite place aux vigneronnes et à la Bourgogne en accueillant Virginie Taupenot, copropriétaire du Domaine Taupenot-Merme, présidente de l'association Femmes & Vins de Bourgogne et Lorraine Senard, propriétaire du Domaine Comte Senard, membre l'association Femmes & Vins de Bourgogne.

Nadia Fournier, auteure du Guide du vin Phaneuf et animatrice spécialisée dans le domaine du vin a assuré l'animation de la soirée en compagnie de Laurent Berniard, commissaire-priseur chez IEGOR - Hôtel des Encans, qui a mené l'encan à la criée où des vins rares et prestigieux ont tous trouvé preneurs. Il faut aussi souligner le témoignage de la jeune Emy, atteinte d'une sclérodermie linéaire.

La Fondation des étoiles tient à remercier la participation des commanditaires de la soirée : Quincaillerie Richelieu, UBS, Hamster, 3M, Acco, Henkel, Newell Brands et Fondation Air Canada. Une mention particulière à la famille Antonopoulos, propriétaires de plusieurs établissements, dont l'hôtel William Gray qui a accueilli l'événement.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation des étoiles a remis près de 70 millions de dollars pour le financement de grands projets de recherche pédiatrique. Sa mission est de soutenir uniquement la recherche pédiatrique afin de protéger, promouvoir et améliorer la santé et le bien-être des enfants et adolescents. Elle est reconnue comme étant l'une des plus importantes sources non gouvernementales du financement de la recherche sur les maladies infantiles au Québec.