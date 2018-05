Don au Musée des beaux-arts

Grâce à cette importante contribution, le Musée pourra mettre en oeuvre un grand projet qui célèbrera la diversité et encouragera le dialogue interculturel par l'art : l'Aile des Cultures du monde et du Vivre-ensemble Stéphan Crétier et Stéphany Maillery, qui sera inaugurée dans un an.

Nommée en l'honneur du généreux couple de mécènes, la nouvelle aile mettra en valeur la collection d'archéologie et de cultures du monde du Musée, l'une des plus importantes au Canada. Elle sera aménagée au 4e étage du Pavillon Jean-Noël Desmarais, vacant depuis que les collections d'art européen ont été installées dans le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein.

Dans une perspective interculturelle renouvelée, l'aile intégrera de nombreuses oeuvres d'artistes, d'hier à aujourd'hui, originaires de tous les continents, dont de nouvelles acquisitions reflétant la diversité et la richesse du patrimoine universel. Les galeries composant la nouvelle aile permettront d'aborder des disciplines et des enjeux sociaux, au-delà du discours de l'histoire de l'art, et de favoriser le dialogue et la compréhension de l'autre.

« Ces valeurs de célébration de la diversité font partie de nos convictions profondes. Dans le cadre de notre travail, nous côtoyons quotidiennement des gens de toutes les origines et de toutes les cultures, partout sur la planète, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique ou au Moyen-Orient. L'art représente très souvent la porte d'entrée, le moyen de communication par excellence pour connaître l'autre, découvrir et apprécier toutes ses facettes et subtilités. En effet, l'art est un puissant sujet de discussion pour réunir les peuples, et nous sommes convaincus que cette nouvelle aile du MBAM agira comme un catalyseur d'ouverture au dialogue », ont dit Stéphan Crétier et sa conjointe Stéphany Maillery.

« En parallèle de nos deux expositions à l'affiche au MBAM cet été, formes de préfiguration, D'Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d'hier à aujourd'hui et Nous sommes ici, d'ici : l'art contemporain des Noirs canadiens, nous lançons notre chantier (réinstallations, acquisitions, éducation, associations...) pour une diversité culturelle toujours plus inclusive. Ces deux expositions annoncent l'Aile des Cultures du monde et du Vivre-ensemble qui sera inaugurée dans un an grâce à l'exceptionnel soutien de Stéphan Crétier et Stéphany Maillery, nouveaux grands donateurs du Musée : nous les remercions pour leur engagement et leur générosité, essentiels à la réalisation de ce projet d'avenir, celui d'une métropole culturelle pour le nouveau siècle. Nous souhaitons une approche décloisonnée, plus interculturelle que multiculturelle, pour inventer d'autres récits en travaillant dans un esprit de cocréation avec les différents acteurs, artistes, experts du milieu », souligne Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM.

Très actifs dans la communauté, Stéphan Crétier et sa conjointe Stéphany Maillery ont contribué à de nombreux événements philanthropiques. Rappelons que Stéphan Crétier est le fondateur et chef de la direction de GardaWorld, la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Il siège également au conseil d'administration de plusieurs organisations, dont l'Institut économique de Montréal et le Hirshhorn Museum à Washington DC, figurant parmi les trois musées d'art moderne les plus visités aux États-Unis.

En plus de leur don exemplaire destiné à l'Aile des Cultures du monde et du Vivre-ensemble du MBAM, le couple a également apporté son soutien à la présentation des expositions D'Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d'hier à aujourd'hui et Nous sommes ici, d'ici : l'art contemporain des Noirs canadiens (à l'affiche du 12 mai au 16 septembre 2018) ainsi qu'à l'exposition Connexions : notre diversité artistique dialogue avec nos collections, qui sera présentée au Musée dès août 2018.

Seconde en importance au Canada, la collection des cultures du monde du MBAM comporte plus de 10 000 objets archéologiques ou oeuvres d'artistes de la collection encyclopédique du Musée, dont des trésors d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Océanie et de Méditerranée. Le Musée s'active à enrichir sa collection en art contemporain de partout sur la planète pour croiser les dialogues avec les arts du Québec et du Canada inclus dans un monde globalisé.

Cette nouvelle aile - qui comprendra 15 galeries réparties sur 1000m2 - présentera une riche sélection d'oeuvres allant des arts anciens à l'art actuel, d'ici et d'ailleurs, pour favoriser la connaissance et la compréhension de l'altérité dans un XXIe siècle où le vivre-ensemble est un enjeu quotidien. Le Musée souhaite ainsi renforcer la lecture transhistorique et interculturelle, le dialogue entre les cultures du passé et celles du présent. L'Aile des Cultures du monde et du Vivre-ensemble Stéphan Crétier et Stéphany Maillery sera révélée au public en 2019.

Le MBAM est l'un des musées les plus visités au Canada avec 1,3 million de visiteurs. Il figure au 8e rang des musées les plus fréquentés en Amérique du Nord. Sa collection encyclopédique, répartie dans cinq édifices, inclut l'art international, les cultures du monde, l'art contemporain, les arts décoratifs et le design ainsi que l'art québécois et canadien. Le Musée a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années avec l'inauguration de deux nouveaux pavillons : le pavillon Claire et Marc Bourgie, en 2011, et le Pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein, en 2016. Le complexe du MBAM est par ailleurs doté d'une salle de concert de 460 places, la salle Bourgie. Le MBAM est en outre l'un des plus importants éditeurs canadiens de livres d'art en français et en anglais diffusés à l'international. Enfin, le musée abrite l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chenelière, le plus grand complexe éducatif dans un musée d'art en Amérique du Nord, qui lui permet de mettre en oeuvre des projets innovants en éducation, en mieux-être et en art-thérapie.