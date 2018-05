80 000$ pour les enfants défavorisés

Ce don de 80 000$ servira à soutenir les programmes du Club dont ceux offerts dans quatre écoles de la région d'Ottawa.

« La Banque Nationale, ses employés et le Club, c'est une belle histoire qui dure depuis 2002. Tout au long de ces années, nous avons toujours senti leur grand engagement! C'est plus de 4,5 millions qui ont été amassés par le biais de nos initiatives communes. Derrière chaque réussite, il y a comme motivation première le bien-être des enfants », a mentionné Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente pour l'Est du Canada, Club des petits déjeuners.

La Banque Nationale s'implique depuis 2002 auprès du Club des petits déjeuners. Elle a remis à l'organisme au cours des années plus de 4,5 millions de dollars en don grâce à la vente de produits exclusifs dans ses succursales et, plus récemment, en s'alliant à des événements au profit du Club.

« Pour emprunter une analogie de circonstance au hockey, les employés de la Banque qui participent au tournoi ont encore cette année donné leur 110 % pour appuyer les activités du Club des petits déjeuners. On tire une grande fierté à l'idée que notre appui financier puisse faire une différence dans la vie des jeunes, ici à Ottawa comme un peu partout ailleurs au pays », a souligné Jacques Chamberland, Premier Vice-Président Transformation à la Banque Nationale et président d'honneur de la 18e édition de la Classique BN.

Étaient également présents Patrice Brisebois, ancien joueur et entraîneur du Canadien de Montréal, et Brian Ballinger, directeur de succursale de la Banque Nationale.

La Classique BN est le tournoi de hockey annuel des employés de la Banque Nationale qui réunit des équipes masculines et féminines de partout au Canada.

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 23 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuners, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour établir une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 200 000 enfants canadiens dans 1600 établissements scolaires au pays.

Forte d'un actif de 251 milliards de dollars au 31 janvier 2018, la Banque Nationale du Canada avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens.