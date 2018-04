Étudiants honorés

Tenu en présence de membres du personnel, de représentants de l'industrie et de proches des lauréats, ce 24e Gala du mérite a aussi permis de remercier un collaborateur, Kevin P. Smith, vice-président ressources humaines et communications chez Pratt & Whitney Canada, qui a reçu la reconnaissance spéciale de Grand ami de l'ÉNA.

Membre du conseil d'administration du Cégep depuis 2016, M. Smith s'implique dès qu'il en a l'occasion pour appuyer l'ÉNA et ses finissants. À maintes reprises, il a publiquement pris position en faveur de l'École, notamment auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et lors d'événements de l'industrie aérospatiale. De façon assidue, il est présent aux activités de la Fondation. Il croit au fort potentiel des étudiants formés à l'ÉNA, en accueille de nombreux chaque année en stage, embauche plusieurs de ses diplômés et assure la mise à jour de ses employés grâce à un partenariat avec la Direction de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep. « Avec près de 900 postes à combler chez Pratt & Whitney Canada d'ici cinq ans, a précisé M. Smith, nous avons besoin de gens qualifiés qui seront au fait de l'évolution de l'industrie et des nouvelles technologies. L'ÉNA comprend ces enjeux et s'assure que ses diplômés soient prêts à intégrer le marché du travail » a-t-il relaté.

M. Smith a reçu ce prix des mains de Sylvain Lambert, directeur général du Cégep et directeur de l'ÉNA.

En plus des bourses soulignant les efforts des étudiants, le Prix excellence ÉNA, qui récompense l'engagement et le parcours exceptionnel d'un étudiant, a été remis à Pascale Bérubé, finissante en Techniques de maintenance d'aéronefs. Véritable ambassadrice de l'ÉNA, tout au long de son parcours, Mme Bérubé a maintenu un dossier scolaire impeccable tout en prenant part à différentes activités parascolaires; un complément essentiel à son équilibre.

Dès son arrivée, Mme Bérubé crée un nouveau groupe étudiant portant sur l'ingénierie navale pour relever le défi Hydros, qui encourage l'innovation en matière d'efficacité énergétique écologique. Participante au concours intercollégial Science, on tourne! ainsi qu'à plusieurs défis scientifiques du genre au secondaire, elle s'implique auprès de jeunes filles de milieux défavorisés pour les intéresser aux sciences et leur faire découvrir l'ÉNA. Elle fabrique aussi, dans ses temps libres, un outil de nettoyage ergonomique servant à retirer les copeaux de bois sous une machine à usinage de l'ÉNA. En parallèle des études, elle est assistante-entraîneuse de patinage artistique, où elle donne bénévolement de son temps afin d'aider les jeunes dans l'organisation de spectacles.

En guise de clôture, Pierre Côté, directeur général de la Fondation, a remercié parents, professeurs et gens de l'industrie de leur appui et rappelé l'importance de soutenir les étudiants dans leur parcours.

La Fondation remercie les partenaires qui ont permis de remettre ces 27 bourses : 3M, AAA Canada, Avialogs Aéronautique, Bell Helicopter, Bombardier, la Coop Édouard-Montpetit, l'École de technologie supérieure (ÉTS), le Fonds commémoratif Guy J. Ruelland, MSB Ressources Globales, Pôle Air Aviation, Pratt & Whitney Canada, TAS, ainsi que Serge Brasset, président de la Fondation.

La Fondation est un levier dynamique d'avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 830 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques, conférences et plus de 2400 bourses remises aux étudiants afin de soutenir la poursuite de leurs études supérieures, de reconnaître l'excellence de leur dossier scolaire, de leur persévérance et de leur engagement dans la vie étudiante.