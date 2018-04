1,5 millions pour les adultes autistes

La Fondation Véro & Louis et Lowe's Canada, ont annoncé le 24 avril dernier la conclusion d'un partenariat dans le cadre duquel Lowe's Canada s'engage à soutenir la Fondation Véro & Louis à hauteur de 1,5 million de dollars et à ainsi contribuer à la cause de l'hébergement des adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Cette somme aidera la Fondation Véro & Louis à bâtir des maisons répondant aux besoins d'adultes autistes de 21 ans et plus au Québec.Présentement au Québec, il existe des maisons de répit et des services intermédiaires pour les adultes autistes, mais peu de services permanents spécifiques aux personnes vivant avec le TSA sont offerts. Les familles sont à bout de souffle. La Fondation Véro & Louis s'est donc donné pour mission de mettre sur pied des maisons spécialement conçues pour répondre aux besoins différents de ces personnes.

En plus d'un don financier important, Lowe's Canada appuiera la Fondation pour l'achat des matériaux nécessaires à la construction des trois premières maisons. « Nous sommes des experts dans le domaine des matériaux de construction, et la Fondation travaille à bâtir des maisons pour une clientèle prise avec des besoins criants. C'était donc une évidence pour nous de devenir partenaire de la Fondation dans la construction des maisons, en plus de continuer à soutenir la Vente de garage des artistes pour les deux prochaines années», mentionne Sylvain Prud'homme, président et chef de la direction de Lowe's Canada.

Véronique Cloutier et Louis Morissette soulignent l'importance de ce premier don majeur pour la Fondation Véro & Louis : « Nous sommes fiers d'avoir Lowe's Canada à nos côtés. Nous voulons offrir aux familles d'adultes autistes ce qu'il y a de plus précieux : la confiance que leur enfant réside dans un chez-soi bienveillant et sécuritaire. Ce premier don majeur nous donne des ailes pour la suite ».

Était également présent Jean-Sébastien Lamoureux vice-président principal, Communication, affaires publiques et conformité, Lowe's Canada.

La première maison sera située à Varennes et pourra accueillir 20 résidents. La construction devrait débuter à l'automne 2018 et l'inauguration est prévue pour l'automne 2019.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif de construire et d'offrir aux adultes de 21 ans et plus vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, des maisons adaptées à leurs besoins, et ce pour la vie.

Lowe's Companies inc. est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement Fortune 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 630 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Dick's Lumber, Contractor First et Ace. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 28 000 employés ainsi que près de 5000 employés au service des marchands affiliés indépendants de RONA.