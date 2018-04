Deux millions pour le cancer

Les coprésidents du Bal étaient Mario Plourde, président et chef de la direction, Cascades; Stuart Elman, associé directeur, Persistence Capital Partners; Alfredo Barrios, chef de la direction, Rio Tinto Alcan; et Richard Voyer, vice-président exécutif et chef de la direction, Soprema. Pour une troisième fois, la maîtresse de cérémonie était l'actrice et animatrice de radio Julie du Page.

Il s'agissait du 25e anniversaire du Bal. Le premier Bal de la Jonquille a eu lieu en 1994, dans le chalet situé au sommet du Mont-Royal. En 1994, les billets ne coûtaient que 250$ et la décoration était réalisée par des bénévoles. La somme nette amassée était de 86 000$.

Au fil des ans, de plus en plus de commanditaires et de donateurs ont offert leur soutien, jusqu'à ce que les revenus totaux atteignent un million$ en 2000. Pendant les six dernières années, les revenus se sont maintenus à plus de 1,5 million de dollars, et le tirage, à lui seul, rapporte sans cesse des sommes supérieures au total recueilli à l'origine.

En 2001, le Bal a déménagé à la Gare Windsor, qui peut accueillir plus d'invités et offre un accès plus facile. Depuis 25 ans, plus de 33,8 millions ont été recueillis.

Les jonquilles sont un point de mire majeur du décor, soulignant la fleur emblématique de la SCC en cette occasion historique. Il y en a 38 000 - soit 25% de plus que lors des dernières années.

Les fournisseurs du décor sont : conception technique et exécution, Total Events; centres de tables et arrangements floraux, Yves Chénier; location d'équipement, Location Gervais, équipement de scène et drapés, Scène Scapin.

Cette année, le Bal mettait en vedette le cirque Carpe Diem, l'artiste allemand Kristalleon, l'orchestre de danse montréalais 1945 de Paul Chacra, et le clou de la soirée, le groupe FUSE. Originaire de Londres, FUSE est composé des virtuoses du violon électrique britanniques Ben Lee et Violeta Barrena Witschi, qui se ont joué sur des violons en cristal Swarovski de 1,5 million de dollars. FUSE s'est produit au Albert Hall pour le prince William et la reine et avec Bryan Adams, Dionne Warwick et Bette Midler, ainsi qu'au renommé festival de Glastonbury.

Le menu était une création du chef invité Marc Lintanf, accompagné du chef pâtissier invité Patrice Demers, sous la direction d'Armando Arruda et de son équipe du Fairmont Le Reine Elizabeth.

Le Bal de la Jonquille est le gala-bénéfice annuel lié au cancer le plus fructueux du Canada. Quinze entreprises ont versé 50 000$ : Banque Nationale, Banque Scotia, Cascades, CIBC, Cogeco, Desjardins, Lowe's Canada, McKesson Canada, Power Corporation du Canada, Rio Tinto. Soprema, Soucy, TC Transcontinental, TD, et une entreprise qui désirait rester anonyme.

Les coûts du Bal sont considérablement réduits grâce aux nombreux dons de biens et services, dont, le décor, la conception, le site, l'éclairage, l'équipement audiovisuel, le vin, la nourriture, les prix, les cadeaux et la publicité - soit un total de 1 307 000$. La réussite financière du Bal repose sur ces contributions.

Les sacs cadeaux du Bal de la Jonquille s'améliorent au fil des ans, et le butin de cette année est tout à fait représente une valeur totale de près de 2000$, pour les couples situés aux principales tables de commanditaires, et de 1766$, pour ceux qui se trouvent aux autres tables. Les cadeaux étaient fournis par Finezza, Medispa Mont-Royal, Balnéa réserve thermale, Lancôme, MissFresh, La Coupe, Yoga Vieux Montréal, Billionaire Brows et Pâtisserie Petit Lapin.

Lors du tirage, 11 prix d'une valeur totale de 165 000$ ont été fournis par la Fondation Air Canada, Singita et Voyage Régence, Frank J. Motter, Silversea, le Club de hockey Canadien, la Fondation WCPD, le Ritz-Carlton Montréal, les mines Agnico-Eagle, l'Hôtel Le Bristol, Paris, Le Kempferhof Golf et Château-Hôtel, Strasbourg, Kaufmann de Suisse, Fourrure Nouvelle Génération, les hôtels Relais & Châteaux Lake Placid Lodge, NY, Grace Mayflower Inn & Spa, CT, et Spicer Mansion, CT, le Canyon Ranch et l'hôtel-casino Bellagio, Las Vegas.