252 000$ pour la nutrition des enfants

L'événement, organisé par les équipes de direction des bannières Provigo et Maxi, a permis d'amasser 252 000 $ afin de soutenir des programmes de nutrition pour les enfants partout au Québec. Pour l'occasion, plus de 500 participants, collègues, fournisseurs et partenaires d'affaires de l'entreprise étaient réunis au Casino de Montréal.

« C'est merveilleux de pouvoir aider des enfants à réaliser leur plein potentiel. Nous sommes fiers de faire équipe avec la Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD afin de soutenir les enfants de nos communautés », a déclaré Glenn Acton, vice-président, promotion et allocations pour les bannières Maxi et Maxi & Cie. « Je tiens à remercier les membres du comité organisateur, les nombreux bénévoles qui se sont joints à nous, ainsi que nos partenaires et commanditaires qui ont contribué à faire de cet événement un franc succès. »

La Fondation s'est engagée à verser 150 millions$ au cours des 10 prochaines années pour lutter contre la faim chez les enfants et offrir de l'éducation nutritionnelle à travers le pays.

« La Fondation pour les enfants le Choix du PrésidentMD a pour mission de contribuer au bien-être des enfants d'ici. Grâce à nos dons destinés à soutenir des programmes ayant pour but de combattre la faim chez les enfants, nous souhaitons aider le plus grand nombre d'enfants possible, car ce sont eux qui forment la relève de demain », a indiqué Johanne Héroux, directrice principale des affaires corporatives et des communications chez Les Compagnies Loblaw Limitée.

En 2017 seulement, la Fondation pour les enfants le Choix du Président a amassé plus de 3 300 000 $ et soutenu plus de 300 programmes de nutrition, venant en aide à plus de 40 000 enfants partout au Québec.