Trois millions pour Maisonneuve-Rosemont

La Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) a souligné la générosité de Sandra Chartrand et Alain Bouchard le lundi 16 avril dernier, devant des membres de leur famille et des invités du milieu des affaires et de la santé.

Inspiré par les innombrables possibilités qu'offre la thérapie cellulaire, le couple a versé trois millions$, par l'entremise de sa fondation, pour appuyer la recherche de pointe en cancer à l'HMR. En reconnaissance de ce don, la Fondation HMR a annoncé que le futur Centre intégré de cancérologie serait désigné en leur nom.

Le Centre intégré de cancérologie Sandra et Alain Bouchard sera le seul établissement du genre au Québec à offrir des traitements de thérapie cellulaire, qui utilisent les capacités naturelles du corps à se traiter lui-même. « C'est une véritable révolution médicale qui est en marche à l'HMR et nous sommes très fiers d'y contribuer », a indiqué Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil, Alimentation Couche-Tard inc. « Soutenir ces recherches de pointe sur le cancer permet de donner espoir aux nombreux patients qui bénéficieront de ces avancées phénoménales. »

L'impact de ce don majeur se fera directement sentir en recherche clinique, auprès des patients atteints de cancer. « Pour nous, donner est une responsabilité. L'importance de favoriser l'accessibilité de ces traitements de pointe au Québec est primordiale. Savoir que notre don aura un impact direct dans le développement de meilleurs soins aux patients, voilà notre plus grande satisfaction », a ajouté Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

Au cours des six dernières années, Dominique Michel, qui a été traitée avec succès pour un cancer à l'HMR, a mobilisé ses amis artistes, les gens d'affaires et le grand public afin d'amasser les fonds nécessaires à la construction du futur Centre intégré de cancérologie de l'HMR.

Le coût du Centre intégré de cancérologie est estimé à 80 M$, dont 12 M$ proviendront de la Fondation HMR et de ses donateurs. Le Centre sera doté d'équipements et d'installations ultramodernes, afin de mieux répondre aux besoins grandissants. Véritable avancée humaine et médicale, il placera le patient au coeur des soins.

« Je suis profondément touchée par l'immense générosité de Sandra et Alain Bouchard, a affirmé Dominique Michel, ambassadrice de coeur de la Fondation HMR. Cet appui précieux permettra à nos chercheurs de faire un pas de géant dans le développement de traitements révolutionnaires pour le cancer. Un immense merci ! »

Étaient également présents Lucie Drapeau, directrice générale, Fondation HMR, le Dr Denis-Claude Roy, directeur de l'unité de recherche en thérapie cellulaire et directeur scientifique du Centre de recherche HMR, Pierre Nelis, président du conseil d'administration de la Fondation HMR, et Yvan Gendron, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l' Île-de-Montréal.

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises.